(Información remitida por la empresa firmante)

- Fapon en MEDICA 2025: Avances impulsados por IA en soluciones de diagnóstico, con análisis de sangre avanzados para la enfermedad de Alzheimer

DÜSSELDORF, Alemania, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fapon, organización líder mundial en ciencias de la vida, participa en MEDICA 2025 del 17 al 20 de noviembre en Düsseldorf, Alemania, donde demuestra su capacidad global de innovación en diagnóstico. Fapon presenta cómo la tecnología de IA impulsa la I+D en diagnóstico e introduce una serie de soluciones de diagnóstico in vitro (IVD) y productos innovadores, destacando sus soluciones de vanguardia para el análisis de sangre de la enfermedad de Alzheimer (EA).

El modelo de I+D de Fapon, basado en IA y un ciclo cerrado de experimentos en laboratorio, mejora significativamente la eficiencia del descubrimiento de biomarcadores y el desarrollo de soluciones de diagnóstico. La solución de análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer (EA), destacada en este modelo, es uno de los resultados clave. Proporciona a los fabricantes de diagnóstico in vitro (IVD) un conjunto completo de materias primas y reactivos a granel que abarcan biomarcadores esenciales como p-tau 217, p-tau 181, beta amiloide 40, beta amiloide 42, GFAP, NfL y APOE4. Estos materiales innovadores demuestran alta sensibilidad y especificidad, además de una excelente correlación con kits de referencia y pruebas de diagnóstico clínico establecidas, lo que permite el desarrollo de ensayos para la EA más precisos y fiables.

Fapon también presenta sus soluciones integrales de IVD, que incluyen materias primas, servicios de reactivos e instrumentos de sistema abierto. Entre estas soluciones, destaca la solución integral de quimioluminiscencia, que aprovecha materias primas de alto rendimiento, un panel de más de 70 ensayos desarrollados internamente y los analizadores flexibles Shine i-Series CLIA, que abarcan desde un bajo hasta un ultra alto rendimiento para satisfacer con precisión las necesidades de análisis en diversos escenarios. Cabe destacar que el sistema de química clínica e inmunoensayo totalmente automático Shine mT8000 de Fapon ofrece una automatización completa del flujo de trabajo en un formato compacto que ahorra espacio, de tan solo 5 m.

Además, Fapon presenta sus materias primas de alto rendimiento para diagnóstico in vitro (IVD), incluyendo materias primas recombinantes para el control de calidad y calibración de marcadores clave de enfermedades (FR, HbA1c, VIH/VIH-P24, VHC, TP, VHB y ToRCH), bloqueadores de IgG libres de origen animal y soluciones LAMP para diagnósticos moleculares rápidos.

Actualmente, los productos y servicios de Fapon llegan a más de 70 países y regiones, con más de 2.500 socios en todo el mundo. Fapon busca impulsar la atención médica global mediante la transferencia de tecnología y el apoyo a la fabricación localizada.

Acerca de Fapon

Fapon, una organización líder mundial en ciencias de la vida, está redefiniendo el paradigma de I+D en diagnóstico y terapias mediante un modelo vanguardista de "inteligencia artificial + un ciclo cerrado de experimentos in vitro". Este enfoque acelera significativamente el descubrimiento y la traslación de nuevos biomarcadores/dianas terapéuticas. Hemos establecido una estructura empresarial integrada que combina el descubrimiento innovador impulsado por IA, soluciones de diagnóstico integrales y terapias novedosas. Nuestros productos y servicios han abarcado todo el espectro de la gestión de la salud a lo largo de todo el ciclo vital y han acelerado el desarrollo de la medicina de precisión.

Síganos en LinkedIn (Fapon) o visítenos en https://en.faponbiotech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824541... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2472549...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fapon-en-medica-2025-avances-impulsados-por-ia-en-soluciones-de-diagnostico-302617344.html