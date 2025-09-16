Feng Xingya en IAA Mobility 2025: Un diálogo global, un camino colaborativo

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 16 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Feng Xingya, presidente y director general del Grupo GAC, estuvo presente en la IAA Mobility 2025. En la IAA Mobility, el público se impresionó no solo por la vitalidad dinámica de la industria automotriz, sino también por la pasión colectiva de la comunidad global por forjar el futuro. Al reflexionar sobre su participación en la IAA Mobility 2025, la delegación de GAC mostró su experiencia profesional e inspiradora. Liderados por Feng, el Grupo GAC se complace en colaborar con los socios, incluyendo proveedores clave y colegas del sector. Estas reuniones brindaron una plataforma invaluable para diálogos productivos sobre una hoja de ruta compartida, centrada en acelerar el desarrollo de la industria automotriz. Al participar en uno de los salones del automóvil más importantes del mundo, la IAA Mobility, GAC busca crear una mejor experiencia de movilidad para los usuarios de todo el mundo. ¡Sigamos el ejemplo de Feng y exploremos la IAA Mobility en Múnich!

