Fermion anuncia la aprobación IND del fármaco FZ008-145 por parte de la NMPA de China

-Fermion anuncia la aprobación IND del fármaco no adictivo para aliviar el dolor FZ008-145 por parte de la NMPA de China

GUANGZHOU, China, 10 de enero de 2024/PRNewswire/ -- Guangzhou Fermion Technology Co., Ltd. (Fermion), una empresa de descubrimiento de fármacos basada en IA en fase clínica que se especializa en el desarrollo de fármacos para enfermedades autoinmunes y dolor, ha anunciado hoy que la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) aprobó la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para su fármaco no adictivo para aliviar el dolor FZ008-145.

FZ008-145 es un inhibidor Nav1.8 de segunda generación altamente selectivo que ofrece ventajas potentes y no adictivas para aliviar el dolor. Actualmente, el objetivo Nav1.8 ha obtenido la validación de datos clínicos para 5 estudios de prueba de concepto (POC) de dolor agudo y 1 de dolor crónico.

En octubre de 2023, Fermion firmó un acuerdo con Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd., que otorga derechos exclusivos para el analgésico desarrollado independientemente por la compañía FZ008-145 en la región de la Gran China, al tiempo que conserva los derechos fuera de la Gran China.

El fundador y consejero dlegado de Fermion, Dr. Deco Deng, declaró, "En comparación con otras áreas terapéuticas, el dominio del sistema nervioso central (SNC) presenta opciones terapéuticas limitadas. Los medicamentos existentes exigen mejoras en eficacia y seguridad, abordando importantes necesidades clínicas no satisfechas. Nuestros dedicados esfuerzos de investigación y desarrollo, respaldados por nuestra plataforma Drug Studio AI, se han centrado en mejorar la selectividad del objetivo y la focalización en el tejido para minimizar los efectos fuera del objetivo, lo que permite el desarrollo de fármacos innovadores y más seguros".

Desde su creación en 2019, Fermion ha posicionado estratégicamente su nueva línea de medicamentos dentro del dominio del SNC, aprovechando su plataforma de desarrollo de medicamentos patentada Drug Studio AI. Este énfasis en una alta selectividad objetivo y en el tejido pretende reducir los efectos fuera del objetivo, garantizar una distribución precisa en los tejidos objetivo y fomentar el desarrollo de fármacos innovadores diferenciados para mejorar la seguridad.

El compromiso de Fermion con el alivio del dolor queda subrayado por sus dos productos candidatos. Junto con FZ008-145, el proyecto líder FZ002-037 ha completado los ensayos clínicos de Fase I y está preparado para iniciar los ensayos POC de validación del concepto de Fase II, posicionándolo como el segundo fármaco clínico a nivel mundial y el primero en China con el mismo objetivo.

El desarrollo de estos productos se centra en objetivos innovadores para el alivio del dolor SSTR4 y Nav1.8. Fomentar el progreso en el desarrollo de fármacos innovadores basados en estos objetivos infunde esperanza en nuevos tipos de analgésicos.

