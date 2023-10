FibreConnect se asocia con Tejas Networks para implantar con éxito una red óptica integral en Italia

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 18 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunció hoy que FibreConnect, un innovador desarrollador mayorista de infraestructura de telecomunicaciones en Italia, lanzó con éxito sus servicios de banda ancha en el país utilizando sus productos de redes y telecomunicaciones de última generación. La compañía añadió que es el único proveedor de redes ópticas y productos de acceso de banda ancha para el despliegue de FTTP (fibra hasta las instalaciones) de FibreConnect en todo el país, que van desde DWDM/PTN/OTN para Core hasta xPON y Ethernet para Access. Basado en un modelo de negocio único construido en torno a asociaciones con ISP (proveedores de servicios de Internet) regionales y minoristas, FibreConnect se dirige a áreas industriales en Italia que actualmente carecen de infraestructura de banda ancha para respaldar el plan de 'Transición 4.0' del gobierno italiano para promover la transformación digital de su sector manufacturero.

Renzo Ravaglia, presidente ejecutivo y consejero delegado de FibreConnect, comentó: "FibreConnect está encantado de asociarse con Tejas Networks en este despliegue de red transformador que busca cerrar la brecha digital para las pequeñas y medianas empresas en Italia y extender los beneficios de la conectividad de alta velocidad a las empresas e industrias no atendidas en todo el país a través de sus socios ISP. Las soluciones innovadoras de Tejas Networks, como su conmutación de protección tipo C de nivel empresarial en ONT, ONT GPON 2.5G, arquitectura convergente de "navaja suiza" para acceso multiservicio y una novedosa interacción de las tecnologías PTN y OTN en la columna vertebral nos permiten brindar el más alto nivel de servicio a nuestros clientes de manera rentable. A pesar de los desafíos macroeconómicos en contra, Tejas Networks cumplió plenamente con nuestras expectativas de entregas oportunas, alta calidad y soporte al cliente rápido para poner en funcionamiento esta red con éxito y según los plazos comprometidos".

Anand Athreya, consejero delegado y director general de Tejas Networks, explicó: "Estamos encantados de que FibreConnect haya elegido construir la red completa en Italia utilizando nuestros productos ópticos y de acceso de banda ancha de clase operador. Además de señalar nuestro surgimiento como proveedor líder integral de equipos de telecomunicaciones de clase mundial, esta victoria también demuestra una creciente confianza entre las empresas de telecomunicaciones globales en nuestra capacidad para diseñar y ejecutar redes complejas y de gran escala, desde el acceso hasta el núcleo".

Indranil Sen, director de ingresos (Reino Unido y UE) de Tejas Networks, afirmó: "Al construir una red de proveedores única basada en productos Tejas, FibreConnect puede aprovechar las verdaderas fortalezas y beneficios de nuestra innovadora cartera para desarrollar aplicaciones avanzadas y crear servicios diferenciados para sus clientes. El modelo de negocio único de FibreConnect, combinado con nuestra experiencia en la construcción de redes programables de próxima generación, podría resultar un potencial cambio de juego para la industria de telecomunicaciones italiana y también puede replicarse en otras partes de Europa".

Acerca de Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. diseña y fabrica productos de redes inalámbricas y alámbricas de alto rendimiento para proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, servicios públicos, defensa y entidades gubernamentales en más de 75 países. Tejas Networks Ltd. es parte del Grupo Tata, siendo Panatone Finvest Ltd. (una filial de Tata Sons Pvt. Ltd.) el accionista mayoritario.

Para obtener más información, visite Tejas Networks Ltd. en http://www.tejasnetworks.com o comuníquese con Relaciones con inversores: ir@india.tejasnetworks.com

Acerca de FibreConnect

FibreConnect S.p.A. nació en 2022 de la intuición de profesionales expertos que operan desde hace muchos años en el sector TLC para proporcionar servicios de conectividad a través de una red de fibra óptica fiable y de alto rendimiento, según un modelo Wholesale Only. La misión de FibreConnect es habilitar la capacidad de innovación y desarrollo sostenible de las PYME ubicadas en la AIA, que componen el tejido empresarial italiano, permitiéndoles acceder a servicios de conectividad de banda ultraancha. Para obtener más información, visite https://www.fibreconnect.it/

Contacto de relaciones de inversores: Santosh Kesavan, ir@tejasnetworks.com, +91-8041794600

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/826177/...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fibreconnect-se-asocia-con-tejas-networks-para-implantar-con-exito-una-red-optica-integral-en-italia-301960494.html