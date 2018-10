COMUNICADO: El folleto de viaje de Cox & Kings gana los PATA Gold Awards 2018

Publicado 17/09/2018 5:38:51 CET

MUMBAI, India, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

Conmemorando 260 años, Cox & Kings Ltd., el principal y más antiguo tour-operador con operaciones en 22 países obtuvo el prestigioso Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Award en la categoría Marketing Media - Consumer Travel Brochure. La entrada de Cox & Kings 'Experiential Showcase of the Indian Journeys' fue elegida entre las numerosas nominaciones, por un panel de jurado formado por expertos en la industria del viaje. La ceremonia de premios que tuvo lugar en el Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), Langkawi, Malasia, reconoció 32 proyectos presentados destacados de la industria del viaje y el turismo.

Peter Kerkar, consejero delegado de Cox & Kings, dijo: "La implicación del cliente significa mucho para nosotros y siempre buscamos maneras innovadoras de mostrar y promover nuestras ofertas a los turistas más exigentes. Nuestro folleto de viaje fue diseñado de una manera que no solo exhibía las vibrantes ofertas y experiencia de la India sino que ofrecía una guía completa e informativa para ayudar a los viajeros a planificar mejor su viaje. Estamos muy orgullosos de que nuestras innovadoras iniciativas de marketing se reconozcan en una plataforma global como PATA".

Cox & Kings Ltd. ('C&K') es un grupo líder de viaje de ocio y educativo con operaciones en 22 países de cuatro continentes. Es una de las compañías de viaje más experimentadas del mundo, desde que inició sus operaciones en 1758. Con sede en India, C&K se ha transformado durante las tres últimas décadas en un conglomerado del viaje diversificado y multinacional con un enfoque en el consumidor global de la nueva era.

C&K opera en tres verticales clave: ocio, educación, hoteles híbridos.

La enorme contribución de Cox & Kings a la industria del viaje del país es conocida por todos. Con innovaciones como 'Enable Travel', vacaciones únicas para viajeros con discapacidad a marcas especializadas como' Trip 360' para aficionados a la aventura, 'Getaway Goddess' para mujeres viajeras y 'Self Drive 365' enfocado a cambiar el campo de los tours guiados en India y en cualquier otra parte, Cox & Kings ha reinventado el espacio.

Para más detalles sobre el comunicado, contacte con: Thomas C. Thottathil Director de Comunicaciones Corporativas, Cox & Kings Ltd. T: +91-22-22709100 E: thomasct@coxandkings.com