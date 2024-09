Fondazione Prada presenta "Preserving the Brain: A Call to Action" en Milán

Fondazione Prada Milan - “Preserving the Brain: A Call to Action” - Credit 2x4, New York

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La nueva edición de "Preserving the Brain", parte del proyecto "Human Brains" de Fondazione Prada dedicado a las neurociencias desde 2018, se centrará en la prevención de las enfermedades neurodegenerativas. Organizado en colaboración con quince institutos de neurociencia de renombre de universidades de clase mundial y cinco organizaciones y asociaciones de pacientes italianas, "Preserving the Brain: A Call to Action" consiste en una conferencia científica (16 y 17 de octubre de 2024) y una exposición que irá acompañada de una serie de reuniones (16 de octubre de 2024 – 7 de abril de 2025) que se celebrarán en la Fondazione Prada en Milán.

"Human Brains" es el resultado de un profundo proceso de investigación llevado a cabo por Fondazione Prada e impulsado por un profundo interés en comprender el cerebro humano, la complejidad de sus funciones y su centralidad en la historia de la humanidad. Desarrollado por un comité científico presidido por el neurólogo Giancarlo Comi, desde 2020 el programa se ha traducido en una serie de exposiciones, conferencias científicas, charlas públicas y actividades online y editoriales.

Tras las dos primeras etapas del foro "Preserving the Brain" sobre enfermedades neurodegenerativas, celebradas en Milán y Shanghái en 2022 y 2023, esta nueva edición pretende centrarse en la importancia de la prevención y el tratamiento temprano de enfermedades generalizadas y aún incurables, como el Alzheimer, el Huntington, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple.

Como declaró Miuccia Prada, presidente y director de Fondazione Prada, "Esta nueva edición de 'Preserving the Brain' demuestra lo necesario que es crear un diálogo aún más fuerte entre el mundo científico y el público de una institución cultural como Fondazione Prada. Los temas de la prevención y el papel activo de la cultura en este campo conciernen a todos y, en particular, a las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, es fundamental acompañar la investigación y la difusión científica con actividades de sensibilización y un programa de acciones concretas capaces de influir en nuestros comportamientos, involucrando a quienes se enfrentan a diario a las enfermedades neurodegenerativas, no solo desde una perspectiva estrictamente médica. Nos alegra que este foro internacional se haya convertido, como habíamos esperado durante la primera edición, en una cita recurrente que ayude a conectar los centros de investigación entre sí y con una comunidad más amplia y heterogénea".

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por una serie de factores de riesgo modificables, cuya corrección tendría importantes consecuencias a nivel individual y colectivo. Para protegernos de la creciente prevalencia de estas enfermedades, es crucial actuar sobre los factores de riesgo modificables, cuidar el medio ambiente, promover estilos de vida saludables, implementar actividades educativas e involucrar a todos los actores de la sociedad y las instituciones políticas. El impresionante desarrollo reciente de marcadores genéticos y biológicos para todas estas enfermedades también permite identificar a los individuos que están en riesgo de padecer una enfermedad específica y activar estrategias de prevención secundaria que podrían incluir la implementación de terapias específicas.

Por esta razón, "Preserving the Brain: A Call to Action" verá la participación de destacados centros de investigación, académicos, asociaciones de pacientes y organizaciones que operan en el campo de la salud cerebral, así como representantes de instituciones. El objetivo principal es generar un intercambio productivo entre diferentes actores para promover acciones específicas relacionadas con los factores modificables de las enfermedades neurodegenerativas, dando lugar a un "llamamiento a la acción" dirigido a una amplia población, especialmente a las generaciones más jóvenes.

Como subraya Giancarlo Comi, profesor honorario de Neurología en la Università Vita-Salute San Raffaele de Milán y presidente del comité científico de "Preserving the Brain", "el cerebro, y por tanto las funciones neuronales, representan el elemento definitorio y distintivo del ser humano. Las enfermedades neurodegenerativas, con el deterioro sensorial, motor y cognitivo que pueden provocar, suponen una grave amenaza para la participación plena en varios aspectos de la vida. Estas enfermedades tienen su raíz en un tiempo lejano que sólo recientemente hemos comenzado a descubrir. Casi siempre es una combinación de varias raíces, alimentadas por factores genéticos y ambientales, la que genera la patología. La prevención, es decir, la identificación de estas raíces, puede ayudar a bloquear sus consecuencias. Algunas de estas raíces las plantamos nosotros mismos, por lo que las personas deben desempeñar un papel directo en el proceso de prevención. Esto implica un papel activo del individuo no sólo en el momento de la enfermedad, sino también en la prevención de la misma. La exposición científica, organizada de manera que sus contenidos sean accesibles al público, y los encuentros, organizados en colaboración con organizaciones y asociaciones de pacientes, tienen como objetivo involucrar a toda la comunidad y todas sus facetas en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas".

