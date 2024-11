El fondo de Marval Capital centrado en la India supera a sus competidores globales (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El fondo de Marval Capital centrado en la India con un rendimiento neto total del 169 % en 5 años supera a sus competidores globales

El Fondo Marval Guru ofrece un rendimiento neto anual compuesto extraordinario del 21,9 % en 5 años

TORONTO, 7 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Marval Guru Fund (el "Fondo") de Marval Capital Ltd. ("Marval") anuncia con orgullo que este año ha completado cinco años de rendimiento, con aproximadamente 400 millones de dólares en activos bajo gestión ("AUM"). Por primera vez, el Fondo comparte su clasificación de rendimiento en comparación con todos los fondos institucionales ofrecidos en Canadá y fondos enfocados en la India disponibles a nivel internacional.

En los últimos cinco años, en dólares canadienses, el Fondo ha generado una rentabilidad neta anual compuesta del 21,9%, lo que se traduce en una rentabilidad neta total del 169%. Una inversión inicial de 100 dólares el 30 de septiembre de 2019 habría crecido a 269 dólares el 30 de septiembre de 2024. Un fondo con una rentabilidad neta anual compuesta del 10,4% a lo largo de 10 años generaría una rentabilidad neta total inferior a la que ha generado el Fondo Marval Guru en tan solo cinco años. Los resultados se lograron sin el uso de apalancamiento o derivados.*

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO

Basada en 5 años de rendimiento (30 de septiembre de 2019 - 30 de septiembre de 2024)

Fundata Institutional Fund Database of Canada: Según Fundata, que realiza un seguimiento de todos los fondos institucionales de Canadá, el Marval Guru Fund, basándose en su rendimiento a cinco años, ocupa el sexto lugar entre más de 3.000 fondos, que abarcan todas las principales empresas de inversión y estrategias de inversión del país. Marval cree que el Fondo está bien posicionado para seguir ofreciendo un rendimiento sólido durante los próximos 20 años. Cabe destacar que, en los últimos diez años, el 93% de los fondos de la base de datos de Fundata no han logrado una rentabilidad total tan alta como la rentabilidad total a cinco años del Fondo, del 169%.

Royal Bank of Canada ("RBC") Pooled Fund Survey: En la amplia encuesta de RBC a más de 1.100 fondos de más de 80 instituciones, incluidas la mayoría de las principales firmas de inversión de Canadá, el Fondo ocupa el tercer puesto en cuanto a rendimiento bruto a cinco años. Esta lista es más selectiva y se centra en los mejores fondos de categoría institucional de Canadá en todas las estrategias de inversión. En la categoría de mercados emergentes, el rendimiento bruto anual compuesto a cinco años del Fondo es más del 15 % anual superior al del fondo que ocupa el segundo puesto. Sorprendentemente, a lo largo de diez años, el 92 % de los fondos de esta encuesta no han logrado un rendimiento bruto total tan alto como el rendimiento bruto total a cinco años del Fondo.

Asian Fund Database of India-Focused Funds: A partir de varias bases de datos de fondos asiáticos, Marval evaluó 56 fondos de grado institucional centrados en la India disponibles fuera de la India; en Asia, Europa y EE.UU., incluidos los de empresas internacionales y de mercados emergentes de renombre, así como los de administradores de patrimonio indios con ofertas globales. Entre ellos, el Fondo ocupa el segundo lugar, con el fondo principal solo un 0,4% por delante en rendimiento neto anual compuesto a lo largo de cinco años. A lo largo de diez años, el 75% de estos fondos no han producido un rendimiento neto total tan alto como el rendimiento neto total a cinco años del Fondo del 169%.

ENFOQUE DE INVERSIÓN

El rendimiento anual neto compuesto de cinco años del Fondo del 21,9% significa que el capital invertido se duplicó aproximadamente cada tres años y medio. El Fondo es actualmente el único fondo centrado en la India en Canadá con un historial tan sólido. En un mundo de inversión que a menudo se centra en las ganancias a corto plazo y en las transacciones frecuentes, Marval ha demostrado que la estrategia de inversión a largo plazo de comprar y mantener del Fondo sigue siendo muy eficaz.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

"Después de 23 años en el negocio de la inversión, me siento realizado. No porque hayamos llegado a un destino, sino porque el camino por delante nunca ha parecido más claro o brillante para nuestros inversores y para Marval", dijo Ben Watsa, fundador y consejero delegado de Marval Capital Ltd. y director de inversiones del Marval Guru Fund. "Esperamos que Marval se convierta en el lugar de confianza en América del Norte para invertir su capital de forma segura y única, beneficiándose de nuestros conocimientos y relaciones cultivadas durante décadas".

ACERCA DEL FONDO

El Fondo es un fideicomiso de inversión que se ofrece únicamente a través de un memorando de oferta en una colocación privada a "inversores acreditados", según se define en la legislación canadiense aplicable sobre valores. El Fondo no se ofrece en Estados Unidos y las personas estadounidenses no son elegibles para invertir en el Fondo.

ACERCA DE MARVAL CAPITAL LTD.

Marval Capital Ltd. es una empresa de inversión que se centra en el mercado indio. Nos enorgullece descubrir joyas ocultas en el mercado de valores indio, en particular en sectores de pequeña y mediana capitalización poco investigados y a menudo mal entendidos. Guiados por los principios de la inversión en valor, identificamos diligentemente empresas e invertimos en aquellas en las que estamos convencidos de que una empresa tiene potencial para generar ganancias a largo plazo. Como empresa de inversión independiente, estamos comprometidos con los mejores intereses de nuestros clientes, esforzándonos por alcanzar mayores metas juntos.

*Las cifras de rendimiento anual compuesto neto a las que se hace referencia en este comunicado de prensa se presentan netas de comisiones y todos los importes en dólares a los que se hace referencia en este comunicado de prensa se expresan en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros; no se realiza ninguna declaración de que el Fondo o cualquiera de sus inversiones lograrán o es probable que logren ganancias o pérdidas similares a las logradas en el pasado, o de que se evitarán pérdidas significativas.

Marval Capital Ltd. está registrada como gestora de fondos de inversión en Ontario, Quebec y Terranova y Labrador, como gestora de carteras en Ontario y como distribuidor de mercado exento en Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Ontario, Quebec y Saskatchewan.

Este comunicado de prensa no pretende constituir una oferta de unidades del Fondo. Cualquier oferta o venta de valores del Fondo se realizará de acuerdo con el Memorándum de Oferta ("OM") del Fondo a "inversores acreditados" elegibles según las leyes de valores canadienses aplicables. La información contenida en este documento está calificada en su totalidad por referencia al OM del Fondo. El OM contiene información sobre los objetivos de inversión y los términos y condiciones de una inversión en el Fondo (incluidas las tarifas) y también contendrá información fiscal y divulgaciones de riesgos que son importantes para cualquier decisión de inversión con respecto al Fondo. Lea el OM antes de invertir.

El Fondo no está registrado en los Estados Unidos de América de conformidad con la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Las unidades del Fondo no se han registrado en los Estados Unidos de América de conformidad con la Ley de Valores de 1933. Las unidades del Fondo que se ponen a disposición en virtud de esta oferta no pueden ofrecerse ni venderse directa o indirectamente en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus territorios, posesiones o áreas sujetas a su jurisdicción, ni a residentes de los mismos ni para su beneficio, a menos que se cumpla con una exención de los requisitos de registro disponible de conformidad con la legislación estadounidense, cualquier estatuto, norma o interpretación aplicable. El Fondo no se ofrece en los Estados Unidos y las personas estadounidenses no son elegibles para invertir en el Fondo. Los posibles inversores deberán declarar que no son personas estadounidenses y que no están solicitando unidades en nombre de ninguna persona estadounidense, según se define en las leyes de valores pertinentes de los Estados Unidos.

Este comunicado de prensa tiene fines informativos y educativos únicamente. No constituye una recomendación de ningún producto, estrategia o decisión de inversión específicos, y no pretende sugerir la adopción o abstención de ningún curso de acción. No pretende abordar las necesidades, circunstancias y objetivos de ningún inversor específico. Los posibles inversores deben consultar con sus propios asesores profesionales sobre las consecuencias financieras, legales e impositivas de cualquier inversión. El Fondo no está concebido como un programa de inversión completo.

Las inversiones en fondos mutuos pueden estar asociadas a comisiones, cuotas de seguimiento, tarifas de administración, tarifas de rendimiento y gastos. Lea el OM antes de invertir. Las tasas de rendimiento indicadas son las rentabilidades netas anuales compuestas históricas y las rentabilidades netas totales, incluidos los cambios en el valor de la unidad y la reinversión de todas las distribuciones, y no tienen en cuenta las ventas, los reembolsos, las distribuciones o cargos opcionales ni los impuestos a las ganancias pagaderos por cualquier tenedor de unidades que hubieran reducido las rentabilidades. Los fondos mutuos no están garantizados, sus valores cambian con frecuencia y es posible que el rendimiento pasado no se repita.

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Marval Capital Ltd., Email: info@marvalcapital.com o invest@marvalcapital.com, Sitio web: www.marvalcapital.com

