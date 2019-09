Publicado 23/09/2019 13:00:45 CET

- Foretellix se dirige a los vacíos cada vez más visibles en ADAS y seguridad de vehículos autónomos al abrir y contribuir con su Measurable Scenario Description Language (M-SDL)

Un Scenario Description Language abierto, común y estándar es fundamental para construir un ecosistema robusto para verificar, validar y medir la seguridad

TEL AVIV, Israel, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Foretellix [https://www.foretellix.com/], una empresa de nueva creación de Israel que tiene como misión permitir la seguridad ponderable y de los vehículos autónomos (AVs), anunció hoy la apertura de su Measurable Scenario Description Language (M-SDL) para el ecosistema ADAS y AV, contribuyendo a los conceptos de lenguaje para la el comité de estándares de la Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM). M-SDL es el primer lenguaje abierto que hace frente a las carencias múltiples de los formatos actuales, idiomas, métodos y métrica utilizada para verificar y validar la seguridad de los vehículos.

Foretellix además anunció su M-SDL Partners Program, proporcionando un mecanismo para el respaldo industrial y su refinamiento de M-SDL. La lista parcial de miembros incluye AVL List GmbH, Volvo Group, Unity Technologies, Horiba Mira Ltd, TÜV SÜD, Automotive Artificial Intelligence (AAI) GmbH, Metamoto Inc, Vector Zero Inc, Trustworthy Systems Lab of Bristol University y Advanced Mobility Institute of Florida Polytechnic University.

Como muchos de los expertos industriales han destacado, los métodos de seguridad y métrica basados en la cantidad de millas conducidas en simulaciones y pruebas de carretera, la cifra de desvinculaciones y/o la cobertura de las pruebas tradicionales son insuficientes, no escalares y no compartidas de forma fácil o reutilizadas.

Además, debido a la conducta no controlable autónoma de los AVs y del tráfico, los desarrolladores no pueden asegurarse de que sus test estén orquestados realmente en los escenarios deseados o se evalúen la cobertura de las pruebas de la forma buscada. Finalmente, ninguna de estas técnicas ofrece mecanismos adecuados de identificación de escenarios de casos de riesgos desconocidos anteriormente ni métrica de cobertura agregada en todas las plataformas de pruebas físicas y virtuales.

Al abrir y contribuir M-SDL, los vendedores de herramientas, proveedores y desarrolladores podrán 1) utilizar un idioma común de elevado nivel que puede leerse por medio de los humanos para capturar de forma sencilla, reutilizar y compartir los escenarios, 2) especificar de forma sencilla cualquier mezcla de escenario y condiciones de funcionamiento para identificar los casos de riesgos desconocidos anteriores, y 3) controlar y evaluar la cobertura de la funcionalidad autónoma vital para demostrar la seguridad AV, independiente de las pruebas y de las plataformas de pruebas.

"La flexibilidad para conseguir una seguridad ponderable de los AVs sigue estando limitada por la falta de estándares, métodos y métricas que inhiben la reutilización y capacidad de compartir, siendo insuficientes y/o no escalares", destacó Ziv Binyamini, consejero delegado de Foretellix. "Creemos en un ecosistema abierto y en estándares abiertos, siendo activos en relación al apoyo de ASAM en sus esfuerzos para crear un estándar de idioma abierto".

Disponibilidad

La versión 0.9 de la especificación M-SDL, una visión general de M-SDL, además de la aplicación del M-SDL Partner Program, ya está disponible en foretellix.com/open-language [https://www.foretellix.com/open-language/]. Foretellix ha contribuido además con los conceptos M-SDL para ASAM como parte de su papel activo de cara a ayudar a modelar la próxima generación del estándar OpenSCENARIO.

Acerca de Foretellix

La misión de Foretellix es permitir la 'seguridad ponderable' de los vehículos autónomos, por medio de una transición que va de la 'cantidad de millas' hasta la 'calidad de la cobertura'.

Foretellix se fundó por medio de un equipo de pioneros dedicados a la verificación y validación ponderables, con una metodología de cobertura de conducción ampliamente automatizada y demostrada adoptada de forma amplia dentro de la industria de los semiconductores. Han adaptado y dirigido su aproximación para la velocidad de seguridad y validación de los vehículos autónomos.

La Foretify Technology de Foretellix incluye un Measurable Scenario Description Language (M-SDL) abierto y de amplio nivel, automatización inteligente y escalar, analítica y métrica. Esta incluye la métrica de cobertura funcional necesaria para conseguir un 'caso de seguridad' completo para consumidores, desarrolladores, compañías de seguros y normativa.

