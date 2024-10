Forsman & Bodenfors contrata a James Denton-Clark como consejero delegado global

(Información remitida por la empresa firmante)

El exconsejero delegado de Saatchi & Saatchi se une al colectivo Forsman & Bodenfors de Stagwell (STGW)

LONDRES, 7 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Forsman & Bodenfors, un colectivo creativo global dentro de la red Stagwell (STGW), ha dado la bienvenida a James Denton-Clark como consejero delegado global.

Trabajará junto con los equipos directivos de Forsman & Bodenfors para supervisar el continuo crecimiento global de la agencia en ocho oficinas, en seis países. Denton-Clark se incorpora a Forsman & Bodenfors procedente de Saatchi & Saatchi, donde ocupó el puesto de consejero delegado.

Con más de 25 años de experiencia en las industrias creativas y publicitarias, Denton-Clark fue socio y, más tarde, consejero delegado de Karmarama, parte del equipo que vendió la agencia a Accenture en 2016. Denton-Clark también dirigió el marketing transformacional para marcas y el crecimiento de los ingresos en la recién fusionada Accenture Song. Antes de esto, Denton-Clark ocupó cargos en BMB, BMP DDB y Bates Dorland.

"Es épico sumarse al colectivo de Forsman & Bodenfors", afirmó Denton-Clark. "Su compromiso temprano con el trabajo que prioriza la cultura dentro de una empresa que prioriza la cultura los ha llevado a convertirse en una de las agencias más premiadas y transformadoras del mundo. No veo la hora de ayudar al equipo a llevarla al siguiente nivel".

A lo largo de su carrera, Denton-Clark tiene un historial de crecimiento y ha logrado que varias agencias se conviertan en la agencia del año y en ganadores habituales del premio Best Places to Work del Sunday Times. Mientras dirigía Saatchi & Saatchi, ayudó a que la agencia creciera hasta convertirse en la agencia más grande del Reino Unido por facturación.

"Denton-Clark aporta una trayectoria de transformación y crecimiento tanto para sus clientes como para las agencias", explicó James Townsend, consejero delegado de Stagwell EMEA y consejero delegado global de Stagwell Brand Performance Network. "Estoy deseando darle la bienvenida y ver cómo lleva a Forsman & Bodenfors, una marca clave de nuestra impresionante cartera creativa en Stagwell, a la siguiente fase de crecimiento global. James también se unirá al grupo ejecutivo de EMEA mientras implantamos estratégicamente las soluciones conectadas de Stagwell en toda la región, amplificando nuestro impacto e impulsando la innovación".

Acerca de Forsman & Bodenfors

Forsman & Bodenfors es un colectivo creativo global que transforma los negocios de nuestros clientes con ideas que cambian las cosas. Trabajamos con algunas de las marcas más humanas del mundo, entre las que se incluyen Volvo, Mandarin Oriental, SK-II, Google, Goldman Sachs, Polestar, Diageo, P&G, Crocs, LG, General Mills y H&M. Forsman & Bodenfors es una de las agencias más premiadas a nivel mundial en creatividad e innovación, con galardones clave como Cannes

Lions: Top 3 Independent Agency of the Decade; Contagious Pioneers; Fast Company: Most Innovative Companies; Digiday: Most Collaborative Culture. Forsman and Bodenfors también es la primera y única agencia creativa global en recibir tanto la Certificación global 3% como la certificación global de Fair Pay Workplace. Tenemos personal en ocho oficinas en Gotemburgo, Estocolmo, Londres, Dublín, Nueva York, Singapur, Shanghái y Toronto.

Acerca de Stagwell

Stagwell es la red de retadores creada para transformar el marketing. Ofrecemos un rendimiento creativo a escala para las marcas más ambiciosas del mundo, conectando la creatividad que transforma la cultura con tecnología de vanguardia para armonizar el arte y la ciencia del marketing. Liderados por emprendedores, nuestros más de 13.000 especialistas en más de 34 países están unificados bajo un único propósito: impulsar la eficacia y mejorar los resultados comerciales de sus clientes. Únase a nosotros en www.stagwellglobal.com.

CONTACTO: Madison Wick pr@stagwellglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2523876...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2373904...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/forsman--bodenfors-contrata-a-james-denton-clark-como-consejero-delegado-global-302268604.html