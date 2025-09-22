Las fragancias Sweet Tooth by Sabrina Carpenter ahora se envían directamente desde FragrancebySabrina.com

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las fragancias Sweet Tooth by Sabrina Carpenter ahora se envían directamente al consumidor en Reino Unido y Europa a través de FragrancebySabrina.com

LONDRES, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fragrance by Sabrina se globaliza. La exitosa línea de fragancias Sweet Tooth by Sabrina Carpenter ya se envía directamente a consumidores de todo el Reino Unido y la Unión Europea a través de FragrancebySabrina.com, lo que facilita más que nunca que los fans internacionales disfruten de las fragancias de culto de Sabrina Carpenter.

Esta expansión internacional directa al consumidor está impulsada por Scent Beauty, una empresa de fragancias y belleza de rápido crecimiento que reinventa la forma en que los clientes descubren y disfrutan de experiencias aromáticas premium en todo el mundo. Como parte de su estrategia de infraestructura global, Scent Beauty ahora gestiona los pedidos del Reino Unido y la UE desde almacenes en esas respectivas regiones, lo que permite envíos más rápidos, económicos y respetuosos con el medio ambiente.

"En Scent Beauty, nos comprometemos a ofrecer las mejores experiencias de fragancias y belleza a los consumidores de todo el mundo", explicó Steve Mormoris, consejero delegado de Scent Beauty. "Creemos que todos merecen una forma fácil, asequible y respetuosa con el medio ambiente de comprar. Nos complace anunciar que la línea de fragancias Sweet Tooth by Sabrina Carpenter ahora se envía directamente a clientes del Reino Unido y la Unión Europea, desde almacenes regionales. Nos enorgullece ser pioneros en este sector, llevando los apreciados productos de Sabrina a clientes del Reino Unido y la UE, mercados que a menudo están desatendidos cuando se trata de acceder a marcas estadounidenses icónicas como Sweet Tooth".

Muchas otras líneas de fragancias aún realizan envíos internacionales desde Estados Unidos, lo que genera largos tiempos de espera, altos costes de envío y un aumento en la huella de carbono. Fragrance by Sabrina rompe con esta tendencia, ofreciendo una alternativa más inteligente y ecológica para sus seguidores de todo el mundo.

Esta expansión es solo el comienzo de un despliegue global más amplio para Scent Beauty, que está construyendo una sólida red internacional de almacenes para satisfacer la creciente demanda de fragancias accesibles y de alta calidad. Además, FragrancebySabrina.com ofrece envío gratuito cuando los clientes alcanzan los límites de gasto indicados en su sitio web.

Acerca de Sweet Tooth by Sabrina Carpenter

Sweet Tooth by Sabrina Carpenter es la primera colección de fragancias de la cantante, compositora y actriz Sabrina Carpenter. Diseñada en colaboración con Scent Beauty, la línea captura el estilo alegre y nostálgico de Sabrina y su pasión por la belleza. Desde su lanzamiento, la colección ha ganado una base de fans fieles y continúa creciendo con nuevos lanzamientos, como Sweet Tooth, Caramel Dream, Cherry Baby y Me Espresso. Con su identidad audaz y expresiva, y su fuerte impacto en redes sociales y audiencias globales, Sweet Tooth se está convirtiendo rápidamente en una de las marcas de fragancias de celebridades más reconocidas del mercado.

Acerca de Scent Beauty

Scent Beauty es una empresa moderna de fragancias y belleza que transforma la forma en que los consumidores experimentan los aromas a través de la innovación, la accesibilidad y la sostenibilidad. La empresa colabora con iconos culturales y nombres mundialmente reconocidos para lanzar marcas de fragancias distintivas, incluyendo colaboraciones con AllSaints, Dolly Parton y Stetson. Con modelos de venta directa al consumidor y de minorista/distribuidor, una red de almacenes global en crecimiento y la misión de hacer que las fragancias premium sean más accesibles y ecológicas, Scent Beauty está redefiniendo lo que significa llevar belleza al mundo.

Si desea conocer más o comprar la colección Sweet Tooth by Sabrina Carpenter visite www.FragrancebySabrina.com.

Para cualquier consulta de medios visite: sweettooth@infinitycreativeagency.com

