La Fundación Vantage apoya a los residentes afectados por el incendio de Hong Kong

Image_5028204_16224931 - VANTAGE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Fundación Vantage dona un millón de dólares de Hong Kong para apoyar a los residentes afectados por el incendio de Hong Kong

HONG KONG, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación Vantage ha donado un millón de dólares de Hong Kong para apoyar la respuesta de emergencia y la reconstrucción tras el incendio de nivel 5 en el Tribunal Wang Fuk en Tai Po, Hong Kong. El incendio causó graves daños a varias viviendas y perturbó significativamente la vida de los residentes locales.

La donación se ha asignado a organizaciones benéficas reconocidas localmente para brindar asistencia urgente, incluido refugio temporal, suministros esenciales y apoyo para la recuperación comunitaria a mediano plazo.

Además de las contribuciones financieras, representantes de la gerencia de Vantage y miembros del equipo de la organización benéfica visitaron la zona afectada para participar en las labores de socorro, ofreciendo consuelo y asistencia a los residentes mientras superan las consecuencias del desastre. Esta acción refleja el compromiso de larga data de Vantage con la responsabilidad social corporativa y refuerza nuestra convicción de que el verdadero apoyo no solo proviene de los recursos, sino también del cariño y la conexión humana.

Vantage dijo:"En Vantage, creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a la comunidad en tiempos de crisis. El incendio de la Corte Wang Fuk afectó profundamente a muchas familias, y esperamos que esta donación ayude a acelerar su recuperación. También estamos orgullosos de los miembros de nuestro equipo que visitaron el lugar para mostrar su apoyo. Su empatía y solidaridad ejemplifican los valores fundamentales de nuestra empresa".

Como plataforma dedicada a iniciativas filantrópicas globales, la Fundación Vantage lleva mucho tiempo involucrada en programas de socorro, educación y comunitarios en Asia y el mundo. De cara al futuro, la Fundación seguirá monitoreando el impacto a largo plazo de este incidente y explorará otras maneras de apoyar los esfuerzos de recuperación sostenidos donde sea necesario.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834617...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-fundacion-vantage-apoya-a-los-residentes-afectados-por-el-incendio-de-hong-kong-302629098.html