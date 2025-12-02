GAC lanza AION V en Grecia

GAC_launches_AION_V_in_Greece - GAC/PR NEWSWIRE

ATENAS, Grecia, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, GAC lanzó oficialmente su SUV eléctrico, el AION V, en Grecia. Tras Finlandia, Polonia y Portugal, Grecia es el cuarto mercado europeo en recibir vehículos GAC. Este paso amplía la presencia de vehículos eléctricos de alta calidad en la región sur y respalda la misión de GAC de acelerar la adopción de vehículos eléctricos en toda Europa y contribuir activamente a los objetivos climáticos de la región.

AION V

Diseñado para satisfacer las prioridades de Grecia en materia de sostenibilidad, seguridad y amplitud, el AION V ofrece ventajas atractivas en tecnología y experiencia de usuario. El AION V cuenta con una calificación de seguridad Euro NCAP de cinco estrellas, una autonomía WLTP de 510 kilómetros y se carga en tan solo 24 minutos, pasando del 10 % al 80 % de la batería. Para garantizar la fiabilidad a largo plazo, el modelo ofrece una garantía del vehículo de 8 años/160.000 kilómetros, junto con una garantía de la batería de 8 años/200.000 kilómetros, lo que garantiza a los clientes su durabilidad y reduce los costes de propiedad. Junto con la creciente red de cargadores de Grecia, el AION V garantiza que la ansiedad por la autonomía sea cosa del pasado.

Red de ventas y servicio

La entrada del AION V en Grecia es fundamental para la estrategia paneuropea de GAC, que se aceleró tras la firma de un acuerdo de colaboración global con Inchcape en el Salón del Automóvil de París de 2024. Esta alianza aprovecha la consolidada red de ventas y servicio de Inchcape y la avanzada tecnología de GAC.

Desarrollo europeo

Desde la presentación de su "Plan de Mercado Europeo" en el Salón del Automóvil de París de 2024, GAC ha designado a Europa como un mercado estratégico clave, entrando en Polonia, Portugal y Finlandia en rápida sucesión. GAC aspira a una cobertura total en toda Europa para 2028, con el apoyo de los esfuerzos continuos en el desarrollo de canales, la mejora de los sistemas de servicio y la integración de la cadena industrial.

Acerca de GAC Group

Fundado en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC Group ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con un completo programa de I+D y fabricación, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC se dedica a la movilidad inteligente, sostenible y de alta calidad.

Para más información sobre GAC Group, visite: https://www.gacgroup.com/en-eu/ o síganos en redes sociales.

Para consultas de prensa

