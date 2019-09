Gaming Standards Association (GSA) informa del progreso constante en la norma TC456 del Comité Europeo de Normalización

Publicado 03/09/2019 15:09:41 CET

SAN GWANN, Malta, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- GSA Europe, con sede en Malta, ha servido de organización de enlace para el Comité Técnico TC456 del Comité Europeo de Normalización (CEN) desde 2017. Este año, el CEN eligió al director general de GSA Europe, Mark Pace, para codirigir un proyecto y crear una norma de elaboración de informes del juego en línea de la Unión Europea.

En su discurso de la World Gaming Executive Summit, celebrada en Barcelona, el Sr. Pace informó de que el Comité Técnico está haciendo un progreso contante en la creación de una norma para la supervisión del juego en línea.

"La creación de una norma reglamentaria para la elaboración de informes es importante para los reguladores de toda Europa y es un honor trabajar mano a mano con nuestros colegas en el TC456 en este importante proyecto", dijo el Sr. Pace. "Aportamos todo el conocimiento técnico de GSA Europe al TC456 para ayudar a garantizar la creación de una norma que se pueda adoptar fácilmente en todo el continente".

Este año GSA Europe, con el fin de contribuir a las actividades del TC456, donó al CEN su interfaz reglamentaria de elaboración de informes y los proyectos de normas para los conjuntos de datos normativos.

"Aunque no sería apropiado divulgar detalles específicos en este momento, puedo decir que trabajamos diligentemente para la obtención de un borrador final, avanzando de manera constante, y esperamos entregarles a los miembros del Comité Técnico un proyecto de norma para su consulta definitiva a finales de este año", añadió.

GSA Europe se creó con la misión de centrarse en atender mejor las necesidades regionales de proveedores, fabricantes, operadores en línea y convencionales y reguladores fuera de América del Norte. Existe un nivel de membresía que se ajusta a todos los bolsillos. Para obtener más información, visite www.gamingstandards.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2567592-1&h=2570824057&u...].

Miembros GSA Platino: Aristocrat Technologies Inc.; International Game Technology (IGT); Konami Gaming Inc.; Microgaming Software Systems, LTD.; NOVOMATIC AG; Playtech, (PTEC.L) y Scientific Games International (SGMS).

Otros miembros: ABARIS, INC; Adlink Technology Inc.; Ainsworth Game Technology Inc.; Alphaslot; Amatic Industries GmbH; AmTote International; APEX pro gaming; Ares Way; Aruze Gaming America, Inc.; Atlantic Lottery Corporation; AXES.ai; BMM Testlabs; Canadian Bank Note Company, Limited; Canadian Gaming Association; Casinos Austria; ComTrade Gaming; Combination AB; Crane Payment Innovations (CPI); European Casino Association; Everi; Fortunet; Foxwoods Resort Casino; Gaming Laboratories International, LLC. (GLI); Gaming Consultants International; Gaming Technologies Association; Gauselman GmbH; Genlot Game Technology Co., Ltd.; Grand Vision Gaming; Grover Gaming Inc.; Incredible Technologies; Intralot S.A. (INLr.AT); Inspired Gaming Group Ltd.; Interblock USA; JCM Global; M3 Technology Solutions, LLC; Macao Polytechnic Institute; Macau Gaming Equipment Manufacturers Association; Manitoba Liquor & Lotteries Corporation; Maxgaming; Mobile Gaming Monitoring On GmbH; Multi-State Lottery Association; Nidec Sankyo Corporation; Oregon Lottery; Paltronics Australasia Pty. Ltd.; PSM Tech; PVS Australia Pty, Ltd.; Quixant; Radical Blue Gaming; Random Consulting; Sega Sammy Creation, Inc.; Seminole Tribe of Florida; Seoul National University of Science & Technology; Smernax Holdings Ltd.; Synergy Blue; U1 Gaming; Universal de Desarrollos Electronicos, S.A.; UNLV International Gaming Institute; VEIKKAUS; Western Canada Lottery Corporation.

