COMUNICADO: GARP nombra a Andrew Lo Director de Riesgos del Año

Publicado 22/02/2018 5:01:09 CET

El profesor de Finanzas de la MIT Sloan School ha sido galardonado por su extenso y distinguido trabajo académico y por sus contribuciones al oficio de la gestión de riesgos.

NUEVA YORK y JERSEY CITY, Nueva Jersey y CAMBRIDGE, Massachusetts, 22 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- La Asociación Internacional de Profesionales de Riesgos (GARP, por sus siglas en inglés), la única asociación reconocida a nivel mundial de directores de Riesgos, ha seleccionado a Andrew Lo del Instituto Tecnológico de Massachusetts como Director de Riesgos del Año para 2017.

El premio, otorgado por la Junta Directiva de GARP, reconoce los logros sobresalientes en, y las contribuciones profesionales a, la profesión de gestión de riesgos. El Dr. Lo aceptará el premio durante la 19. ª Convención de Riesgos de GARP, que se celebrará del 6 al 7 de marzo de 2018 en Nueva York.

El Dr. Lo es el profesor de la cátedra Charles E. y Susan T. Harris, profesor de Finanzas y director del Laboratorio de Ingeniería Financiera en la MIT Sloan School of Management. Es conocido por sus contribuciones a la literatura académica y por su participación líder de opinión en debates políticos sobre temas como los mercados financieros, las finanzas conductuales, la regulación, la liquidez y los riesgos sistémicos y la innovación biomédica. Recopiló los puntos más importantes del trabajo llevado a cabo en su vida y de la defensa de políticas en su libro, Adaptive Markets: Evolution at the Speed of Thought (La vertiginosa adaptabilidad de los mercados financieros), escrito para un público general y publicado en 2017 por Princeton University Press.

"Queremos felicitar al profesor Andrew Lo, quien con este último premio se une a una larga lista de distinguidos profesionales, académicos y funcionarios de riesgos que han contribuido de una manera excepcional a la gestión y a la profesión de riesgos", dijo Richard Apostolik, presidente y consejero delegado de GARP. "Andrew es una inspiración para todos los que creemos que la gestión de riesgos es responsabilidad de todo el mundo y que debería estar sólidamente integrada en la cultura y en los procesos de toma de decisiones de todas las organizaciones".

"Es un honor increíble ser nombrado Director de Riesgos del Año por GARP, una organización a la que siempre he tenido en gran consideración debido a su enfoque único en la teoría y la práctica de la gestión de riesgos", dijo Andrew Lo. "Me siento especialmente abrumado por este reconocimiento en vista de las personas de la Junta Directiva de GARP y el extraordinario grupo de profesionales y académicos que recibieron este premio en el pasado".

Acerca de la Asociación Internacional de Profesionales de Riesgos

Fundada en 1996, GARP (www.garp.org [http://www.garp.org/]), es una asociación independiente sin ánimo de lucro supervisada por una Junta Directiva compuesta por destacados profesionales voluntarios, y cuenta con más de 150.000 afiliados en más de 190 países y territorios en todo el mundo.

