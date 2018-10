COMUNICADO: GCL New Energy firma un PPA para un proyecto solar de 110 MW en Colorado

Publicado 15/06/2018 13:53:28 CET

DENVER, 15 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- GCL New Energy, Inc., filial del principal conglomerado de energía limpia del mundo, GCL Group, ha firmado un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo con Intermountain Rural Electric Association (IREA), una empresa energética local, para su proyecto de nueva construcción, Pioneer, de 110 MW en Colorado.

El proyecto Pioneer de 110 MW ocupa 247 hectáreas y está situado a 56 kilómetros al este de Denver (Colorado), donde el terreno es plano y tiene buena irradiación. El rendimiento anual total del proyecto Pioneer es de unos 215 millones de kWh y la conexión a la red eléctrica está planificada para 2020. El PPA tiene una duración inicial de 10 años con 3 ampliaciones opcionales de 5 años, lo que supondría un periodo de vida útil de 25 años. El proyecto no requiere depósitos de seguridad y sus costes de conexión a la red eléctrica son bajos.

A través del proyecto Pioneer, GCL New Energy adquirirá una valiosa experiencia en el desarrollo de un proyecto de nueva construcción en EE. UU. y podrá crear un modelo de desarrollo para proyectos futuros. El proceso incluye el cierre del terreno, un estudio de factibilidad en la red, la negociación y firma de un acuerdo de conexión a la red, la obtención de permisos de uso del terreno y la negociación y firma del PPA.

Mediante el control de los costes de desarrollo y la alteración de su estrategia de negociación del PPA para adaptarla a las circunstancias en rápido cambio, GCL New Energy pudo obtener el contrato superando a todos los promotores estadounidenses bien conocidos y establecidos.

GCL New Energy ha cambiado su estrategia de desarrollo, pasando de concentrarse solo en el mercado chino a expandirse agresivamente tanto en el mercado chino como en el internacional y ha ido aumentando su capacidad en el desarrollo de granjas solares en el extranjero. GCL New Energy posee tres sedes regionales en Norteamérica, Japón y África. En 2017, lanzó la iniciativa "Overseas Seeding" (Diseminación en el extranjero) en mercados objetivo clave del extranjero.

GCL New Energy también avanza hacia su meta global de lograr más de 3 GW en proyectos solares para 2020 y busca activamente socios estratégicos. Actualmente, explora los mercados nacionales e internacionales con socios tales como Power China, CEEC, CGGC y Shanghai Electric y ha establecido vínculos estrechos con empresas de renombre internacional como Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO y Macquarie.

Acerca de GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. es la filial productora de energía renovable independiente y propiedad integral de GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK), con oficinas en San Ramón (California). La empresa se centra en el desarrollo, la propiedad y la ejecución de proyectos solares en el ámbito de los servicios públicos y tiene experiencia en Estados Unidos, Puerto Rico, América Latina y otros muchos mercados internacionales.

