--GemPharmatech y Charles River Laboratories firman un acuerdo exclusivo para distribuir la cartera de NCG de nueva generación

WILMINGTON, Del., 26 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Con el fin de llevar al mercado nuevos modelos de investigación de vanguardia para acelerar el desarrollo de nuevas terapias para una serie de necesidades médicas no cubiertas, en particular en inmuno-oncología, GemPharmatech (GemPharmatech Co., Ltd.) anunció que ha firmado un acuerdo de licencia estratégica con Charles River Laboratories, Inc. para la distribución exclusiva de sus líneas de ratones NOD CRISPR Prkdc Il2r gamma (NCG) de próxima generación en Norteamérica. Charles River establecerá colonias de fundación con modelos que estarán disponibles comercialmente a partir de 2023.

Sobre la base de este acuerdo, GemPharmatech proporcionará su línea de productos derivados de NCG de propiedad a Charles River para la cría y distribución en los mercados designados. La línea de productos derivados de NCG es una de las carteras más completas de modelos de investigación inmunodeficientes disponibles. Los ratones basados en NCG son ideales para la investigación preclínica de la inmunoterapia contra el cáncer utilizando xenoinjertos derivados de células (CDX), xenoinjertos derivados de pacientes (PDX), reconstitución del sistema inmunitario utilizando células mononucleares de sangre periférica humana (PBMC), así como células madre hematopoyéticas humanas (HSC). Charles River ya es el distribuidor exclusivo de ratones NCG en Norteamérica, y este acuerdo proporciona a Charles River una cartera ampliada de modelos NCG de nueva generación.

"GemPharmatech ha creado una amplia colección de modelos de ratón propios. Los modelos de ratones inmunodeficientes NCG proporcionan valiosas herramientas para apoyar el desarrollo de fármacos y los estudios preclínicos", dijo el Dr. Xiang Gao, fundador y presidente de GemPharmatech, Ltd. "La línea de productos NCG de GemPharmatech incluye modelos de ratón con varias combinaciones de modificaciones en las células B, células T, células NK y vías de señalización de citoquinas que ofrecen a los investigadores amplias opciones para evaluar las dianas de los fármacos, la eficacia y los procesos de tratamiento", dijo el Dr. Mark Moore, Presidente y Consejero Delegado de GemPharmatech LLC, una filial estadounidense de GemPharmatech Co.

"Charles River valora los nuevos modelos de investigación creados por GemPharmatech y está encantado de abrir el acceso a estos modelos en Norteamérica a través de nuestras amplias redes comerciales y de distribución", dijo David Leroux-Petersen, Vicepresidente Corporativo de CRL North America Research Models & Services.

"Ya tenemos colaboraciones con GemPharmatech en una serie de modelos de ratón humanizados, y esta nueva colaboración en la línea NCG proporcionará a los investigadores un mayor acceso a las tecnologías y productos innovadores de GemPharmatech que benefician el descubrimiento de fármacos y la investigación preclínica", añadió el Dr. Steve Festin, Director Senior de Desarrollo Científico y Comercial de CRL.