GENIVI Alliance concluye un año próspero y espera ampliar su alcance en 2019 (1)

Publicado 18/12/2018 19:49:46 CET

Logra impulsar su expansión hacia la computación centralizada en la cabina con sistemas operativos múltiples

SAN RAMÓN, California, 18 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- GENIVI Alliance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=2452770377&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D4116746839%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fgenivi.org%252F%26a%3DGENIVI%2BAlliance&a=GENIVI+Alliance], la organización responsable de llevar Linux y el software de código abierto al ámbito del infoentretenimiento a bordo de vehículos, ha suministrado con éxito varios activos siguiendo su estrategia de interacción de dominios de vehículos. Además, está evolucionando hacia una alianza que integra los múltiples sistemas operativos a bordo, lo cual es necesario para lograr una cabina de los vehículos plenamente integrada.

https://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpg]

El sector está avanzando hacia la combinación de múltiples dominios de la cabina del vehículo (IVI, clúster, dispositivos conectados) en una única solución de silicio, a menudo con múltiples sistemas operativos. Es por ello que los fabricantes de automóviles están explorando el concepto de una plataforma de computación central, lo que algunos denominan en el mercado la computación en la cabina (cockpit computing).

GENIVI comenzó a encaminarse en esta dirección a finales de 207 cuando lanzó proyectos de su estrategia de interacción de dominios de vehículos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=3905836049&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D2201429704%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.genivi.org%252Fsoftware-domain-interaction-strategy%26a%3Dvehicle%2Bdomain%2Binteraction%2Bstrategy&a=estrategia+de+interacci%C3%B3n+de+dominios+de+veh%C3%ADculos]. A partir de los mismos se obtuvieron informes y libros blancos sobre tecnología de API Remoting (API remota), Digital Cockpit HMI Distribution (Distribución de la interfaz Hombre-Máquina en la cabina digital) e Interactive Cockpit HMI (interfaz Hombre-Máquina en la cabina interactiva) que se encuentran en https://www.genivi.org/resource-documents [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=3740355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D3787012943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.genivi.org%252Fresource-documents%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.genivi.org%252Fresource-documents&a=https%3A%2F%2Fwww.genivi.org%2Fresource-documents]. Los proyectos también dieron lugar al software RAMSES [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=2682832056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D2451197538%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.github.com%252Fgenivi%252Framses%26a%3DRAMSES&a=RAMSES], una plataforma de software de código abierto para compartir gráficos a través de múltiples pantallas a bordo de vehículos, que se mostrará en un encuentro para miembros durante el CES 2019. También durante esta reunión, una segunda demostración pondrá de manifiesto la interoperabilidad entre una plataforma de GENIVI IVI y una plataforma adaptativa AUTOSAR [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=539785545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D182777876%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autosar.org%252F%26a%3DAUTOSAR&a=AUTOSAR], y se incluirán herramientas prototipo para simplificar la interacción entre las respectivas API de la plataforma.

"Me ha impresionado la forma en que los miembros de GENIVI se han comprometido con esta tendencia hacia la interacción de dominios en el software dentro del vehículo, como lo demuestra una serie de resultados recientes", comentó Steve Crumb, consejero delegado de GENIVI Alliance. "El código de RAMSES, quienes muestran soluciones tangibles, las cumbres educativas y una serie de informes técnicos informativos ponen de manifiesto un creciente interés hacia nuevos enfoques y soluciones para futuras cabinas integradas".

El éxito del trabajo en la interacción de dominios, junto con la tendencia hacia la integración de múltiples sistemas operativos como Android en un único ordenador de cabina, ha llevado a GENIVI a asociarse con varios fabricantes de automóviles, tanto miembros como no miembros, para ampliar su alcance en 2019. "Aunque GENIVI ha consolidado con éxito a Linux como un entorno operativo viable para los vehículos, también reconocemos que los fabricantes de automóviles de todo el mundo han elegido diferentes soluciones para diferentes líneas de productos y diferentes regiones geográficas", continuó Crumb. "Los fabricantes de automóviles necesitarán cada vez más soluciones totalmente interoperables y con múltiples sistemas operativos, y GENIVI será la comunidad donde los fabricantes de automóviles discutan estas necesidades y hablen con una voz unificada con distribuidores y proveedores de sistemas operativos como Google".

En enero de 2019, GENIVI lanzará nuevos proyectos que complementarán las actividades actuales centradas en Linux con la colaboración en otros entornos de computación a bordo de los vehículos. "Nuestra meta no es reinventar el trabajo bien hecho en otras comunidades activas", aclaró Crumb. "Nuestro objetivo es proporcionar un contexto en el que los fabricantes de automóviles puedan discutir abiertamente las carencias que existen, y aportar soluciones para sistemas operativos actuales, además de proponer interfaces y enfoques comunes que ahorren tiempo y dinero en la implementación de sus futuros productos y servicios a bordo de vehículos".

Durante el evento CES 2019, GENIVI también continuará su colaboración multianual con SAE International en una jornada completa del programa CES llamada "Connect2Car" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=1691164630&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D3258508473%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ces.tech%252Fconference%252FConnect2Car.aspx%26a%3D%2522Connect2Car%2522&a=%22Connect2Car%22] que tendrá lugar el 9 de enero en pabellón norte de LVCC, sala N262. GENIVI dirigirá dos paneles, el primero sobre "Connecting the Autonomous World" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=4092751607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D514116757%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ces.tech%252Fconference%252FConnect2Car%252FConnecting-the-Autonomous-World.aspx%26a%3D%2522Connecting%2Bthe%2BAutonomous%2BWorld%2522&a=%22Connecting+the+Autonomous+World%22] (Conectar el mundo autónomo) moderado por Matt Jones, experto en software y movilidad, seguido por el segundo sobre "The Future of In-Vehicle Infotainment" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2330350-1&h=1166034905&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D1004882734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ces.tech%252Fconference%252FConnect2Car%252FThe-Future-of-InVehicle-Infotainment.aspx%26a%3D%2522The%2BFuture%2Bof%2BIn-Vehicle%2BInfotainment%2522&a=%22The+Future+of+In-Vehicle+Infotainment%22] (el futuro del infoentretenimiento en el vehículo) moderado por John Ellis, autor, futurista y fundador de Ellis and Associates.

