GKN Additive fusiona materiales y componentes para acelerar la innovación

Al ampliar sus negocios dentro de GKN Additive Materials y GKN Additive Components, GKN Additive combina la experiencia en materiales y procesos para desbloquear la cadena de valores digitales

BONN, Alemania, 28 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- GKN Additive [https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-additive/], líder en el mercado de fabricación de aditivos para el metal (AM), y GKN Hoeganaes [https://www.gknpm.com/en/our-businesses/gkn-hoeganaes/], líder mundial en la producción de polvos de elevado volumen para metalurgia en polvo (PM) y polvos especializados AM, anunciaron hoy sus planes para fusionar su experiencia dentro de GKN Additive Materials. GKN Additive Materials es una nueva submarca de GKN Additive, cerca del nuevo nivel de submarca de GKN Additive Components, que se encarga de los procesos actuales y negocios de partes. Siendo ahora un proveedor completo de soluciones de polvos para parte, GKN Additive va camino de convertirse en un líder mundial en AM de metal.

"Nuestros negocios completos se dedican a la transformación del polvo en partes, el polvo es nuestro ingrediente principal y está en el centro de todo aquello que hacemos", afirmó Guido Degen, director general de fabricación de aditivos de GKN Powder Metallurgy.

"Nuestra ventaja única - disponiendo de polvo y de partes bajo un mismo techo - nos permite combinar los procesos internos y conocimiento de materiales para conseguir una mejor comprensión del impacto de los materiales en los procesos. Ahora podemos desplegar polvo digital avanzado y especializado para precisión y función. Al tiempo que los procesos de fabricación AM se convierten en algo más definido, la capacidad para designar y personalizar los polvos digitales creará nuevos mercados, mejorando el rendimiento de máquina y reduciendo costes para nuestros clientes".

GKN Additive controla una cadena de valor completamente digitalizada que abarca dese el polvo hasta la parte, capturando cantidades enormes de datos internos y respaldo de los clientes dentro de su nube. La base de datos se aventaja por medio de la red de impresión mundial completa de GKN Additive de cara a explorar nuevas formas de predecir procesos más robustos y aumentar la productividad y calidad.

Suministrando polvos digitales avanzados

GKN Hoeganaes está avanzando en el panorama de los materiales AM para todas las compañías AM en relación al desarrollo de soluciones de aleaciones de altas prestaciones y de coste contenido para los mercados industriales, de automoción, médico y aeroespacial.

Chris Schade, director de aditivos de materiales y director del sitio Cinnaminson, explicó: "Estamos trabajando con una amplia gama de compañías para dirigirnos a las soluciones de materiales para sus necesidades AM que avanzan en la industria AM en general. En la actualidad, GKN Additive está desarrollando materiales para proveedores de máquinas AM, productores de martes AM y directamente con las compañías de fabricación de automoción".

"Este es un viaje similar al que Hoeganaes ha realizado en PM convencional, donde nos aventajamos de nuestra "red de polvo digital" para desarrollar soluciones de aleación personalizada para materiales que abarcan desde planchas de acero hasta aleaciones magnéticas blandas, además de grados de forjado estándares que se utilizan en las partes de automoción y estructurales. Estos materiales se han diseñado y desarrollado para poder aventajarse de los procesos aditivos. Damos la bienvenida al reto de trabajar con nuestros clientes para desarrollar soluciones de materiales específicamente para AM".

"Con nuestros procesos de acabado de valor añadido completamente controlados, redefinimos de forma constante nuestra cartera de polvos avanzados para AM, que van desde las aleaciones de acero bajas, acero inoxidable, polvos de níquel, cobre, aluminio y titanio hasta polvos especializados nuevos".

La inteligencia del polvo de GKN Additive se demuestra en:

-- Control completo de la fabricación del polvo y personalización -- Producción de polvo de última generación y tecnología -- Laboratorios de polvo AM líderes a nivel mundial con capacidades de prueba y metalografía para proporcionar una calidad garantizada -- Equipo dedicado de expertos en materiales con conocimiento industrial en profundidad -- Conocimiento del proceso AM interno de los GKN Additive Components

Si desea más información acerca de GKN Additive Materials, le invitamos a visitar a GKN Additive en la AMUG Conference 2019 de Chicago que se celebra del 31 de marzo al 4 de abril, en el expositor P24.

Acerca de GKN Additive

GKN Additive es un fabricante digital de piezas AM de metal avanzadas y materiales para prototipos, series de medios y la post-comercialización, luchando por impulsar las nuevas tecnologías hasta el límite para hacerlas más sencillas, más rápidas y más accesibles. GKN Additive está respaldada por la doble experiencia de GKN Powder Metallurgy en producción de polvo, procesamiento de metal y una red de ingeniería de más de 7.000 empleados en 28 localizaciones en todo el mundo.

