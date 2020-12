CHENGDU, China, 18 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Informe de prensa por un reportero de Xinhua Daily Telegraph:

"Cada condado bien gobernado ayudará a que el mundo sea estable y esté unido". La gobernanza rural es la piedra angular de la gobernanza nacional. La ciudad de Chongzhou, provincia de Sichuan, se centró en resolver el problema de la gobernancia rural y explore y construyó un sistema laboral de "zonas industriales + ciudades y calles + estaciones de trabajo comunitarias + villas", que redujo lo puntos de dolor y añadió revitalización.

En 2019, Chongzhou fue identificada como el primer lote de condados piloto para el sistema de gobernanza rural del país. El último año, Chongzhou estableció un nuevo tipo de sistema de gobernancia rural de "zonas industriales + ciudades y calles + estaciones de trabajo comunitarias + villas" en respuesta a problemas como poderes no claros y dislocación de funciones en la gobernancia rural.

"El arraigo final y muros protectores de la gobernancia rural están en las ciudades, calles y villas. Chongzhou asumió el liderazgo en establecimiento de áreas agrícolas establecidas y áreas funcionales industriales en Chengdu, y en despojar y volver a posiciones y eliminar áreas funcionales". El miembro del Comité Permanente del Comité Municipal de Chongzhou Wang Chenglong presentó como la ciudad de Chongzhou City separa las funciones económicas de ciudades, subdistritos y villas a los comités directivos de las zonas de función industrial, asigna las funciones de servicio público y estión social para las ciudades, calles y villas; elimina el examen administrativo y las funciones de aprobación que los departamentos deberían tener para el comité directivo, ciudades , calles y villas.

"El comité adminidstrativo no es un "segundo gobierno" y las áreas funcionales no son simples parques", destacó Wang Chenglong, según las dotaciones de recursos regionales y las características empresariales, el desarrollo industrial, la planificación y construcción, y la promoción de la inversión se desarrollan para evitar problemas como la asignación de recursos no razonables causada por la construcción de cada ciudad. Al mismo tiempo, se creó un círculo de servicio público de 15 minutos, se de-administró la gobernancia rural y las capacidades de gobernancia iniciales se mejoraron.

En la actualidad, la ciudad de Chongzhou ha ajustado las 25 ciudades originales (calles) a 15.253 villas (comunidades) a 172, ha establecido 11 estaciones de trabajo comunitarias, 15 centros de servicio de aprobación y 13 centros de servicio agrícola. 175 elementos de servicio gubernamental se eliminaron.

Wang Yunchen, profesor de la School of Management de la Sichuan Agricultural University, cree que la experiencia de gobernancia rural de Chongzhou es un nuevo modelo de gobernancia rural que no solo cumple los requisitos políticos, sino que también tiene una base práctica, y está más alineado con los deseos de las personas. Cuenta con un amplio valor de referencia.

