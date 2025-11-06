Gran triunfo de Bitrise en los DevOps Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 6 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Bitrise, la plataforma DevOps móvil líder, se llevó a casa dos prestigiosos galardones en los National DevOps Awards 2025, ganando tanto el premio a la Mejor Herramienta/Producto DevOps del Año como el premio más importante de la noche, Ganador Absoluto de DevOps.

Los jueces reconocieron a Bitrise por redefinir la experiencia del desarrollador gracias a su enfoque centrado en la experiencia móvil y por generar un impacto tangible en velocidad, fiabilidad y productividad. Para las empresas con aplicaciones móviles, Bitrise ofrece una infraestructura de CI/CD diseñada específicamente para abordar los desafíos únicos del desarrollo móvil, desde la firma y el aprovisionamiento complejos hasta la fragmentación de dispositivos y las frecuentes actualizaciones del sistema operativo.

Si bien la base de Bitrise es la tecnología móvil, su filosofía va mucho más allá. Como señaló el juez principal, Dávid Jámbor, director sénior de Boston Consulting Group:

"El enfoque centrado en la experiencia móvil de Bitrise ofrece una experiencia excepcional para el desarrollador, que está marcando nuevas expectativas en todo el panorama de DevOps. Al situar a los desarrolladores en el centro, han generado un impacto que trasciende el ámbito móvil, consolidándose como líderes en DevOps en general".

Este reconocimiento refleja el compromiso de Bitrise con una experiencia centrada en el desarrollador: una que elimina la fricción, acorta los ciclos de retroalimentación y empodera a los equipos de ingeniería para realizar lanzamientos más rápidos, seguros y con mayor confianza.

Barnabas Birmacher, consejero delegado y cofundador de Bitrise, afirmó:

"Siempre hemos creído que un buen DevOps comienza con una excelente experiencia para el desarrollador. Bitrise se creó para resolver los desafíos únicos del desarrollo móvil, pero lo que vemos ahora es que esos principios —velocidad, confiabilidad y eliminación de la fricción— tienen repercusión en todos los ámbitos de DevOps. Ser reconocidos no solo en el ámbito móvil, sino como la Mejor Solución DevOps en General, refuerza la idea de que el enfoque centrado en el desarrollador es el futuro del desarrollo de software".

Más de 8000 empresas confían en Bitrise para optimizar sus flujos de trabajo de ingeniería móvil, entre ellas Shopify, Rightmove, TripAdvisor y BuzzFeed. Al ayudar a los equipos a crear, probar y lanzar aplicaciones con mayor rapidez, Bitrise permite a los desarrolladores centrarse en ofrecer experiencias digitales excepcionales para sus usuarios.

Los National DevOps Awards, que celebran su novena edición, reconocen la innovación y la excelencia en la comunidad DevOps, premiando los logros que impulsan el sector. La ceremonia de 2025, celebrada en Londres el 30 de octubre, reunió a las principales organizaciones que lideran el futuro de DevOps.

Acerca de Bitrise:

Fundada en 2014, Bitrise es la plataforma DevOps móvil líder que impulsa a más de 8.000 marcas, entre ellas Shopify, TripAdvisor y BuzzFeed. Bitrise unifica las herramientas, los procesos y los marcos de pruebas que los equipos móviles necesitan para crear y lanzar aplicaciones de primer nivel. La empresa cuenta con el respaldo de Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital e Y Combinator. Visite: bitrise.io.

Contacto:

Ecology Mediapress@ecologymedia.co.uk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2718856/Bitrise_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gran-triunfo-de-bitrise-en-los-devops-awards-2025-302607192.html