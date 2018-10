COMUNICADO: Harbour City X Jaime Hayon "The Cosmos of Jaime Hayon" - Primera exposición en solitario de Jaime Hayon en Hong Kong

Publicado 28/09/2018 13:52:56 CET

- Harbour City X Jaime Hayon "The Cosmos of Jaime Hayon" - Primera exposición en solitario del talentoso artista y diseñador español Jaime Hayon en Hong Kong

HONG KONG, 28 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- La Harbour City de Hong Kong se enorgullece de albergar la nueva exposición de arte de Jaime Hayon, uno de los diseñadores más famosos de España, que presentará su primera exposición en solitario en Hong Kong, "The Cosmos of Jaime Hayon" ("El cosmos de Jaime Hayon"), en Harbour City del 21 de septiembre al 17 de octubre.

https://mma.prnewswire.com/media/750138/The_Cosmos_of_Jaime_Hayon.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/750138/The_Cosmos_of_Jaime_Hayon.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/750137/Haon_Cosmos_Selection.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/750137/Haon_Cosmos_Selection.jpg]

La exposición consta de dos partes. La primera parte se llama "Archisculptures" ("Arquiesculturas"), y transforma el patio delantero de Ocean Terminal en un enorme parque de fantasía. Hayon, que suele recurrir a los animales como tema de sus creaciones, introduce sus personales animales imaginarios en la arquitectura, lo que da como resultado tres arquiesculturas con formas raras, colores brillantes y estampados deslumbrantes: el Cirquepinodome rojo, el Duckodome amarillo y el Rabbitdoubledome verde. Y lo que es todavía más divertido, las arquiesculturas están llenas de elementos lúdicos, como periscopios, un balancín de monos y un tobogán, respectivamente.

La segunda parte de la exposición, "Hayon Cosmos Selection" ("Selección cosmos de Hayon"), está situada en Gallery by the Harbour. Todas las obras han sido creadas especialmente para esta exposición, como las series Faunamask y Faunavase, esculturas de cerámica hechas a mano en Italia, en el taller de Italo Bosa. También está Primitif, una serie tallada en madera por los artesanos Remigio Scarpin, de Italia, y Josep Jofre, de España. Las obras están dotadas tanto de valor apreciativo como de colección.

Exposición de arte "The Cosmos of Jaime Hayon""Hayon Cosmos Selection"Fecha: 20 / 9 / 2018 - 17 / 10 / 2018 Horario: 11:00 - 22:00 Lugar: Gallery by the Harbour, tienda 207, nivel 2, Ocean Centre, Harbour City

"Archisculptures" Fecha: 21 / 9 / 2018 - 17 / 10 / 2018 Horario: 10:00 - 22:00 Lugar: patio delantero de Ocean Terminal, Harbour City

Más fotos y vídeo:https://www.dropbox.com/sh/vkophl9xm66xhs2/AACZb6ak8aOyk6qIZZ41dOPGa?dl=0 [https://www.dropbox.com/sh/vkophl9xm66xhs2/AACZb6ak8aOyk6qIZZ41dOPGa?dl=0]

Vídeo en YouTube: https://youtu.be/-mWUfFtDCbI [https://youtu.be/-mWUfFtDCbI]

#HarbourCity #HCART #JAIMEHAYON

Acerca de Jaime Hayon

Artista y diseñador español, Jaime Hayon ha ganado numerosos premios, incluidos varios premios internacionales de diseño de Elle Decoration. Ha sido incluido en la lista "Top 100" de la revista Wallpaper y está reconocido como uno de los creadores más influyentes de la última década. Además, ha sido aclamado como un "visionario" y uno de los iconos más creativos por la revista Time.

Logo -- https://photos.prnasia.com/prnh/20140721/8521404095LOGO [https://photos.prnasia.com/prnh/20140721/8521404095LOGO]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/750138/The_Cosmos_of_Jaime_Hayon.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/750138/The_Cosmos_of_Jaime_Hayon.jpg] Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/750137/Haon_Cosmos_Selection.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/750137/Haon_Cosmos_Selection.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Winney Leung, tel.: +852 21188817