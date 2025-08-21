H.I.G. Capital anuncia una inversión estratégica en Avanta Salud

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 21 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital, firma líder mundial en inversión alternativa con 70.000 millones de dólares de capital bajo gestión, se complace en anunciar que una de sus filiales ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Avanta Salud Integral ("Avanta" o "la compañía"). El fundador de Avanta, Josep Pla, junto con el actual inversor minoritario MCH Private Equity, reinvertirá junto con H.I.G. en una participación minoritaria, lo que confirma su compromiso con el crecimiento futuro de la compañía.

Avanta, con sede en Valencia, España, es un proveedor líder de servicios de seguridad y salud en el trabajo (SST) que ofrece servicios obligatorios y electivos altamente regulados a más de 100.000 clientes y da cobertura a más de 1 millón de empleados a través de una red de más de 250 centros médicos y unidades móviles.

El equipo directivo de Avanta seguirá liderando la compañía, garantizando la continuidad de las relaciones con los clientes y la ejecución estratégica. H.I.G. aprovechará su red y su amplia experiencia en servicios de salud y empresariales para impulsar el crecimiento y la expansión a largo plazo de Avanta.

Josep Pla, director general y fundador de Avanta Salud, comentó: "Estamos sumamente orgullosos de lo que hemos construido en Avanta, una familia de casi 2.500 profesionales excepcionales, en la que miles de empresas confían para mantener a sus empleados seguros, saludables y con el apoyo necesario. Nuestro compromiso con la prestación de servicios de la más alta calidad ha sido clave para llegar hasta donde estamos hoy. De cara al futuro, la profunda experiencia de H.I.G. en servicios sanitarios y empresariales, combinada con su presencia paneuropea, lo convierte en el socio ideal para nuestro próximo capítulo. Juntos, perseguiremos nuestra ambición compartida de convertirnos en la plataforma líder en salud laboral en Europa".

Rohin Jain, director general de H.I.G. Middle Market Europe, añadió: "Josep y su equipo han construido una plataforma líder en su clase con Avanta, que combina escalabilidad, calidad y excepcionales capacidades de integración en un sector altamente resiliente y regulado. La empresa ofrece servicios esenciales a las empresas, a la vez que mejora la salud y la productividad de más de un millón de trabajadores. Nos complace colaborar con el equipo directivo para ampliar la cobertura regional de Avanta y sus capacidades de servicios electivos, abordando las cambiantes necesidades de salud de los trabajadores y expandiendo el negocio en toda Europa".

Acerca de Avanta Salud

Con sede en España, Avanta Salud es un proveedor líder de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Su actividad principal se centra en la prestación de servicios de salud laboral obligatorios y legalmente exigidos, que incluyen vigilancia de la salud, prevención técnica, ingeniería de riesgos, formación y consultoría de cumplimiento normativo. Estos servicios son fundamentales para que las empresas de todos los sectores cumplan con las estrictas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la legislación española y de la UE. Además de su oferta principal, Avanta ofrece servicios de salud para empleados electivos y orientados a la rentabilidad, que incluyen apoyo en salud mental, gestión del absentismo, servicios médicos internos en la empresa y otras intervenciones de atención preventiva. Estas ofertas son cada vez más adoptadas por las empresas que buscan reducir la pérdida de productividad, mejorar el bienestar de los empleados y diferenciarse en un mercado laboral competitivo. Para más información, visite avantagrupo.com .

Acerca de H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma líder mundial en inversión alternativa con 70.000 millones de dólares de capital bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford en Estados Unidos, así como filiales internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubái y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar capital de deuda y de capital a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/de valor añadido:

Los fondos de renta variable de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de la dirección, recapitalizaciones y desinversiones corporativas de empresas manufactureras y de servicios, tanto rentables como de bajo rendimiento.

Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda sénior, unitranche y junior a empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona WhiteHorse Finance, una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que cotiza en bolsa.

Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades de valor añadido, que pueden beneficiarse de prácticas mejoradas de gestión de activos.

H.I.G. Infraestructuras se centra en realizar inversiones de valor añadido y core plus en el sector de infraestructuras.

Desde su fundación en el año 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. Su cartera actual incluye más de 100 empresas con unas ventas combinadas superiores a los 53.000 millones de dólares. Para más información, visite el sitio web de H.I.G.: hig.com .

*Basado en el capital total recaudado por H.I.G. Capital y sus filiales.

Contacto:

Rohin JainDirector gerente rjain@hig.com

H.I.G. Capital10 Grosvenor Street2nd FloorLondon W1K 4QBUnited KingdomTel: +44 (0) 207 318 5700 hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/hig-capital-anuncia-una-inversion-estrategica-en-avanta-salud-302533632.html