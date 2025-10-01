Hill's Pet Nutrition Anuncia el Hill's Global Symposium 2025 - "Ciencia de Vanguardia para una Vida más Larga y Saludab

(Información remitida por la empresa firmante)

Las inscripciones están abiertas para profesionales veterinarios de Europa, Oriente Medio y África para acceder a las últimas novedades en la ciencia del envejecimiento (gerociencia) y estrategias nutricionales para mascotas durante la vejez.

OVERLAND PARK, Kansas, 1, Octubre 2025 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition (Hill's), líder mundial en nutrición impulsada por la ciencia, ha anunciado hoy el Hill's Global Symposium 2025, focalizado en cuidados especializados para mascotas mayores. El simposio es una de las mayores oportunidades educativas gratuitas disponibles para profesionales veterinarios en todo el mundo.

Las inscripciones ya están abiertas para el evento, titulado "Ciencia de Vanguardia para una Vida más Larga y Saludable", que se basa en la investigación de Hill's sobre la salud de las mascotas mayores. La retransmisión simulada en directo del simposio, tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre para los profesionales veterinarios de la región EMEA. Los asistentes podrán acceder a la retransmisión a través de la plataforma Academia Veterinaria de Hill's, que ofrece acceso gratuito en inglés, español y francés. El registro también ofrece acceso a demanda a todas las sesiones, una vez que el evento en directo haya concluido.

Para registrarte para el Hill's Global Symposium, accede al link de registro de tu país:

El simposio ofrece un foro en el que líderes expertos de todo el mundo discutirán el poder de la nutrición y su lugar al frente de la salud de las mascotas mayores. Los asistentes podrán aprender conocimientos teóricos y sus aplicaciones prácticas, que les servirán de guía en la toma de decisiones clínicas en temas tales como la gerociencia, el síndrome de disfunción cognitiva, los problemas de movilidad y el abordaje clínico en pacientes senior con múltiples comorbilidades, entre otros.

"El tema de este año 'Ciencia de Vanguardia para una Vida más Larga y Saludable' encapsula a la perfección nuestra misión" dijo el doctor Jolle Kirpensteijn, global chief veterinary officer en Hill's Pet Nutrition. "Creemos que ahondando en el estudio científico del envejecimiento (gerociencia) y aplicando estrategias nutricionales de vanguardia, podemos mejorar significativamente la longevidad y la calidad de vida de las mascotas mayores".

Los asistentes podrán escuchar a más de 18 expertos de renombre, incluyendo científicos y nutricionistas de Hill's. Los ponentes desarrollarán cómo el proceso de envejecimiento afecta a las mascotas y a sus propietarios- desde el síndrome de disfunción cognitiva y condiciones concurrentes, a cuidados paliativos y comunicación con el cliente. Entre los distinguidos ponentes se encuentran:

Ponente principal Nicole Ehrhart , VMD, MS, DACVS, miembro fundador de ACVS, Surgical Oncology, directora del Columbine Health Systems Center for Health Aging y profesora en la Universidad de Colorado , abrirá el Simposio con una presentación sobre el entendimiento del proceso de envejecimiento en el Gran Danés y la ciencia de la longevidad.

directora del Columbine Health Systems Center for Health Aging y profesora en la Universidad de , abrirá el Simposio con una presentación sobre el entendimiento del proceso de envejecimiento en el Gran Danés y la ciencia de la longevidad. Ponente principal Natasha Olby , Vet MB, PhD, MRCVS, DACVIM (Neurology), profesora de neurología veterinaria y neurocirugía en la Universidad de Carolina del Norte , que hablará sobre la pérdida de movilidad en perros senior.

profesora de neurología veterinaria y neurocirugía en la Universidad de , que hablará sobre la pérdida de movilidad en perros senior. Katie Tolbert , DVM, PhD, DACVIM (SAIM, SA Nutrition), profesora clínica asociada en medicina de pequeños animales y gastroenterología comparada en la Universidad A&M de Texas , quién explorará la fragilidad y comorbilidades en pacientes geriátricos.

profesora clínica asociada en medicina de pequeños animales y gastroenterología comparada en la Universidad A&M de , quién explorará la fragilidad y comorbilidades en pacientes geriátricos. Allison McGrath , M.S., científica de Hill's en Global Clinical Nutrition y Claims, y Lisa Restine , DVM, DABVP (Feline), feline professional veterinary affairs manager en Hill's, juntas explorarán el papel tan vital que juega la nutrición en la salud cognitiva felina.

"Estamos encantados de ofrecer esta amplia experiencia virtual, asegurando que los profesionales veterinarios de toda EMEA puedan acceder fácilmente a los últimos avances en el cuidado de las mascotas senior", dijo la doctora Karen Shenoy, Vicepresidenta y Chief Veterinarian de Hill's Pet Nutrition EMEA. "Este simposio está diseñado para equipar a nuestros compañeros con conocimientos prácticos avalados por la ciencia que puedan utilizar para conseguir un envejecimiento saludable para cada mascota bajo su cuidado."

Hill's Pet Nutrition está comprometido con el soporte de la salud de las mascotas mayores a través de terapias innovadoras y nutrición basada en el bienestar. El Simposio resaltará productos de Hill's, poniendo a disposición de los veterinarios un surtido completo de alimentos para mascotas, a fin de ayudar a gestionar los casos de pacientes senior.

Para saber más del Hill's Global Symposium 2025, incluyendo el programa detallado, el panel completo de ponentes e información relativa a la inscripción gratuita para el evento virtual, accede a la Academia Veterinaria a través de los links de cada país mostrados anteriormente.

Sobre Hill's Pet Nutrition

Fundado hace más de 75 años, Hill's Pet Nutrition se ha comprometido a proveer a las mascotas con la mejor nutrición, mediante estudio exhaustivo y comprensión científica de sus necesidades específicas. Su equipo de cerca de 200 veterinarios, nutricionistas PhD y tecnólogos de alimentos se esfuerzan continuamente para desarrollar soluciones innovadoras para la salud de las mascotas. Hill's ofrece una línea de alimentos completa, incluyendo su nutrición terapéutica Prescription Diet y la gama para animales sanos Science Plan, que están disponibles en clínicas veterinarias y establecimientos especializados en mascotas en todo el mundo. Para más información sobre sus productos y su filosofía nutricional, puedes visitar HillsPet.com.

