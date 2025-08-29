(Información remitida por la empresa firmante)

-Hisense lidera el mercado mundial de televisores de pantalla grande y es pionero en la nueva generación de RGB-MiniLED antes de IFA 2025

QINGDAO, China, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, continúa consolidando su liderazgo en tecnología de pantallas premium. Según los últimos datos semestrales de Omdia, Hisense se posicionó como el número 1 a nivel mundial en envíos de televisores de 100 pulgadas o más en el primer semestre de 2025, alcanzando una impresionante cuota de mercado del 58,0 %. Este hito subraya la inversión a largo plazo de Hisense en innovaciones de pantallas grandes y su papel fundamental en la definición del futuro del entretenimiento en el hogar.

Como innovador a la vanguardia de la tecnología de visualización, Hisense se prepara para presentar su siguiente capítulo: RGB-MiniLED. Basado en años de I+D, este avance ofrece colores más puros, brillo ultraalto y contraste preciso, logrando una cobertura del 100 % de la gama de colores BT.2020 para imágenes verdaderamente realistas. Reconocido como el origen del RGB-MiniLED, Hisense continúa marcando la pauta en la industria con logros pioneros a nivel mundial, como el televisor RGB-MiniLED de 116 pulgadas más grande del mundo, que ofrece al público un nivel de escala e inmersión cinematográfica sin precedentes. Más allá del rendimiento técnico, el RGB-MiniLED está diseñado para acercar a los usuarios a la realidad, transformando cada momento visual en una experiencia emocionalmente cautivadora.

Estas innovaciones serán protagonistas en IFA 2025 de Berlín. Hisense organizará un evento para medios en el IFA Innovation Stage, City Cube Berlin (planta baja), el 5 de septiembre de 2025, de 11:00 a 12:00 h, bajo el lema "Aprovecha el momento". En el evento, Hisense presentará sus últimos avances en tecnología de pantallas y electrodomésticos con inteligencia artificial, compartiendo una visión holística del futuro de la vida conectada e inteligente.

Los visitantes también podrán descubrir la cartera completa de soluciones visuales y para el hogar inteligente de Hisense en el pabellón 23a de Messe Berlin, del 5 al 9 de septiembre (de 9:30 a 18:00 h).

Con su compromiso continuo con la innovación y la experiencia del consumidor, Hisense busca inspirar al público global a explorar nuevas posibilidades y aprovechar el momento con confianza.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2025). Como primer patrocinador oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

