-HiTHIUM clasificada entre el 5% superior a nivel mundial con la Medalla de Oro EcoVadis en la Clasificación de Sostenibilidad

XIAMEN, China, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- EcoVadis, la organización líder mundial en calificación de sostenibilidad, ha anunciado el último resultado de la evaluación de sostenibilidad de HiTHIUM. HiTHIUM obtuvo una notable puntuación de 80 puntos en su primera participación, lo que le valió la Medalla de Oro de EcoVadis. Esto sitúa a Hithium entre el 5% de las empresas mejor calificadas a nivel mundial y supone la puntuación más alta jamás obtenida por una empresa china de almacenamiento de energía, lo que subraya su firme compromiso y liderazgo en sostenibilidad.

EcoVadis ofrece las calificaciones de sostenibilidad más reconocidas del mundo, que abarcan a más de 150.000 empresas de 185 países y 250 sectores. Su marco de evaluación se ha convertido en un referente clave para las cadenas de suministro globales, y el 90% de las empresas líderes utilizan las calificaciones de EcoVadis como estándar de calificación de proveedores.

La evaluación evaluó a HiTHIUM en cuatro pilares: Medioambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras Sostenibles, a través de 21 temas específicos. HiTHIUM obtuvo puntuaciones líderes en el sector, especialmente en las categorías de Medioambiente y Compras Sostenibles, superando la media del sector entre 22 y 34 puntos.

Desde el diseño de productos hasta la fabricación, HiTHIUM integra principios ecológicos en todas sus operaciones. La empresa impulsa la fabricación baja en carbono mediante iniciativas como equipos eléctricos, reciclaje de envases, reducción de residuos y mejoras en la eficiencia energética en sus plantas de Xiamen y Chongqing. HiTHIUM también extiende estos esfuerzos a toda su cadena de suministro mediante formación en ESG y auditorías anuales, fomentando un ecosistema sostenible y colaborativo.

En materia de Compras Sostenibles, HiTHIUM promueve el desarrollo de capacidades ESG en toda su cadena de suministro mediante formación y auditorías anuales, ayudando a sus socios a mejorar los sistemas de gestión ecológica e impulsando conjuntamente un ecosistema industrial sostenible y colaborativo.

El sólido desempeño de HiTHIUM se basa en su sólido marco de sostenibilidad:

Políticas integrales y una gobernanza clara, con objetivos cualitativos y cuantitativos.

Acciones de gestión prácticas y específicas en las áreas clave de ESG.

Sistemas de gestión certificados, incluyendo ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001, que cubren todas las plantas de producción.

Guiada por su Estrategia de Sostenibilidad a largo plazo "HIMPACT 2037", basada en seis pilares: Innovación, Empoderamiento, Proactividad, Alcanzable, Colaboración y Transparencia, HiTHIUM cumple con sus compromisos ESG mediante acciones continuas.

Gracias a sus sólidas prácticas de sostenibilidad, HiTHIUM ha sido reconocida como Fábrica Verde Nacional y Empresa de Cadena de Suministro Verde, obtuvo una calificación B de CDP, obtuvo la aprobación de SBTi y se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y a la Iniciativa de Gestión ESG de la Cadena de Suministro (SCSI), reforzando así su liderazgo en el impulso de un futuro energético sostenible y con bajas emisiones de carbono.

La obtención de la Medalla de Oro de EcoVadis en su primera evaluación confirma el liderazgo de HiTHIUM en prácticas comerciales sostenibles y responsabilidad en la cadena de valor global. De cara al futuro, HiTHIUM continuará fortaleciendo su desempeño ESG, impulsando la innovación verde y contribuyendo a la transición global hacia la energía limpia y el crecimiento sostenible.

