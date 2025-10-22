(Información remitida por la empresa firmante)

hlpy seleccionada por Volkswagen Group France para gestionar la digitalización y entrega de su servicio de asistencia en carretera en Francia

El viaje de hlpy continúa y se refuerza con la ampliación de sus acuerdos con los principales actores del sector automovilístico en el mercado europeo: el grupo prevé proporcionar más de 500.000 servicios en Europa de aquí a 2026

PARIS, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- hlpy, la ampliación italiana que está revolucionando los servicios de asistencia al vehículo en un modo totalmente digital, ha sido elegida por Volkswagen Group France, la filial de importación de seis de las segundas marcas de fabricantes de automóviles más grandes del mundo, como el nuevo proveedor de servicios de asistencia en carretera y continuidad de viaje para el mercado francés. Este mercado, el más grande de Europa después de Alemania, cuenta con alrededor de 4 millones de usuarios y 270.000 nuevas matriculaciones anuales para las marcas Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, ŠKODA, SEAT, CUPRA y Audi.

El acuerdo entró en fase de pruebas operativas a principios de octubre, con su lanzamiento previsto para principios de noviembre. Incluye la provisión de un paquete de asistencia en carretera totalmente digitalizado, que incluye la llamada de emergencia electrónica "B-call", que garantiza una conexión permanente entre los conductores y la plataforma hlpy. Esta colaboración refleja la determinación de Volkswagen Group France de llevar sus servicios de asistencia al siguiente nivel, con un enfoque digital innovador para mejorar la experiencia del cliente.

Con esta nueva alianza, hlpy, tan solo cinco años después de su lanzamiento en mayo de 2020, refuerza su presencia en el mercado francés, donde cuenta con una filial desde 2022, revolucionando el concepto mismo de asistencia de forma innovadora.

Gracias a este acuerdo, el mercado francés se convertirá en el principal mercado europeo de hlpy durante los próximos 12 meses, seguido de Italia, Alemania, España y Austria.

Según las proyecciones, para 2026, hlpy debería gestionar la asistencia de una flota de vehículos en Francia que genere unas ventas locales superiores a los 30 millones de euros, lo que posiciona a la compañía como un actor cada vez más importante en el nuevo ecosistema de la movilidad.

Gracias a su plataforma digital propia, hlpy recopila y analiza datos en tiempo real a través de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que le permite proporcionar una asistencia rápida que cubre toda la gama de servicios: asistencia en carretera, reparaciones, mantenimiento, así como servicios de continuidad de viaje (vehículo de sustitución, taxi, reserva de hotel, etc.).

"Proporcionamos una plataforma tecnológica que permite gestionar y optimizar toda la red, ofreciendo servicios que van desde la asistencia hasta la reparación de vehículos y la logística", afirmó Stefano Sarti, co-founder & Managing Director Growth de hlpy. "Los actores del sector de la automoción nos eligen porque, con hlpy, obtienen acceso a procesos totalmente digitalizados que mejoran la experiencia del cliente y hacen que la gestión del servicio sea más eficiente. Estamos redefiniendo modelos muy tradicionales y saludamos el espíritu innovador y la valentía de Volkswagen, que, con esta elección, nos permite dar un nuevo paso en la evolución de los servicios posventa en Europa, con el objetivo de alcanzar nuevos niveles de excelencia y eficiencia para el cliente."

"La eficacia de nuestra asistencia en carretera es uno de los principales factores que influyen en la fidelización del cliente. Como parte de nuestra estrategia para mejorar la experiencia de nuestros conductores, hemos identificado la necesidad de avanzar significativamente en este ámbito. Cuando un cliente que ha depositado su confianza en nosotros se encuentra tirado en la carretera, debemos asegurarnos de que sea atendido de forma fácil e inmediata, y anticiparnos a cualquier necesidad. hlpy nos ha convencido de la capacidad de su modelo digitalizado para ofrecer una rapidez de servicio y una calidad de atención que marcarán la diferencia. ¡Las primeras pruebas ya realizadas son muy alentadoras y cumplen la promesa hecha!", añadió Thierry Suquet, Director Customer Experience, Volkswagen Group France.

Un crecimiento digno de una expansión internacional

Operando en Francia desde 2022, hlpy refuerza hoy su posición gracias a una alianza que permitirá al Grupo alcanzar, para 2026, más de 500.000 servicios de asistencia gestionados cada año en Europa. La decisión del Grupo Volkswagen de confiar en hlpy, y en su plataforma digital única, confirma la tendencia hacia una profunda transformación de la industria automotriz hacia procesos de posventa y relación con el cliente cada vez más digitalizados, en beneficio tanto de los usuarios como de los fabricantes.

Fundada en Milán en 2020 por directivos con más de veinte años de experiencia combinada en los campos de asistencia, seguros, movilidad e innovación, la misión de hlpy es transformar y digitalizar la asistencia al vehículo.

hlpy integra la interfaz del cliente, el centro de operaciones y la red de intervención en una única plataforma digital nativa.

En la actualidad, hlpy es una empresa en rápido crecimiento que ofrece asistencia en carretera, servicios de reparación y mantenimiento, así como continuidad de servicios de movilidad en Italia, Francia, España, Alemania y Austria.

Liderada por sus fundadores Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo, Stefano Sarti y Enrico Noseda, hlpy cuenta con el respaldo de importantes inversores institucionales como Nextalia SGR, Alkemia SGR, CDP Venture Capital SGR (Cassa Depositi e Prestiti) y The Techshop SGR.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799424...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799425...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hlpy-seleccionada-por-volkswagen-group-france-para-gestionar-la-digitalizacion-302590040.html