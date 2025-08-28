HONOR lanza el Magic V5, el teléfono plegable tipo libro más fino y sin concesiones de Europa Occidental

(Información remitida por la empresa firmante)

HONOR amplía su gama insignia con IA con el ultradelgado HONOR MagicBook Art 14 2025 y el HONOR MagicPad3 mejorado con IA

LONDRES, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- HONOR, empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos de IA, presentó hoy su línea insignia más avanzada en Europa Occidental, que combina diseños ultradelgados, potentes capacidades de IA y una experiencia fluida entre dispositivos. Encabezando la cartera se encuentra el HONOR Magic V5, un smartphone plegable de vanguardia con un diseño ultradelgado, ultrarresistente y ultrapotente, junto con el HONOR MagicBook Art 14 2025, un PC ultraligero con IA diseñado para profesionales y creadores modernos, y el HONOR MagicPad3, una potente tableta portátil con IA para productividad y entretenimiento.

"Este lanzamiento marca un hito importante, ya que ampliamos los límites de la innovación en smartphones, PC y tablets. Juntos, estamos creando una cartera interconectada de dispositivos inteligentes que empoderan a las personas y amplían su potencial", afirmó James Li, director ejecutivo de HONOR. "Gracias a la estrecha colaboración con líderes de la industria como Google, Qualcomm y Microsoft, hemos combinado a la perfección las capacidades de IA de última generación de HONOR, sus diseños ultradelgados y su rendimiento duradero. Juntos, estos avances abren nuevas posibilidades para la productividad y la creatividad en la vida cotidiana de los usuarios de todo el mundo".

HONOR Magic V5: El smartphone plegable más fino sin comprometer la durabilidad, el rendimiento ni la fotografía

Con un perfil ultrafino de 8,8 mm[1] y un cuerpo ligero de 217 g[2] (modelo blanco marfil), el HONOR Magic V5 ofrece una portabilidad excepcional sin sacrificar nada. Su gran batería de silicio-carbono de 5820 mAh[3] ofrece una duración impresionante, mientras que las clasificaciones IP58 e IP59[4], el escudo antiarañazos NanoCrystal Shield y un panel interior de pantalla reforzado con fibra de carbono garantizan una gran durabilidad para el uso diario.

Equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite[5], el HONOR Magic V5 incorpora el sistema de cámara AI Falcon con un teleobjetivo periscopio ultrasónico de 64 MP, una cámara principal de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP[6]. Optimizado por el motor de imagen AI HONOR, es compatible con herramientas de fotografía avanzadas como Retrato mejorado con IA, Super Zoom con IA y Captura con detección de movimiento para garantizar una calidad de imagen excepcional en diversas situaciones.

Tanto la pantalla interna de 7,95 pulgadas[7] como la externa de 6,43 pulgadas[8] admiten entrada de lápiz óptico[9], mientras que el modo Multi-Flex[10] permite realizar múltiples tareas con hasta tres aplicaciones simultáneamente. Con MagicOS 9.0, el HONOR Magic V5 integra Google Gemini con acceso directo rápido con doble toque, HONOR Notes con IA, transcripción y traducción en tiempo real, y herramientas creativas como AI Image to Video y AI Cutout[11].

HONOR MagicBook Art 14 2025: redefiniendo la computación de IA ultradelgada

Con un peso aproximado de 1 kg[12] y un grosor aproximado de 1 cm[13], el HONOR MagicBook Art 14 2025 combina una pantalla táctil OLED HONOR Eye Comfort de 14,6 pulgadas[14] con una relación pantalla-cuerpo del 97 %[15], lo que ofrece una experiencia visual inmersiva para el trabajo y el entretenimiento. La pantalla ofrece una alta resolución de 3.1K, certificaciones TÜV Rheinland de baja luz azul y antiparpadeo, y atenuación dinámica para proteger la vista durante el uso prolongado.

En su interior, la GPU Intel Arc™ 140T[16], 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento garantizan un rendimiento fluido para cargas de trabajo creativas y multitarea exigentes. El sistema HONOR Spatial Audio de seis altavoces[17] y tres micrófonos digitales ofrecen un sonido nítido y una captura de voz nítida para reuniones y contenido multimedia, mientras que el diseño de la cámara magnética[18] permite una ubicación flexible para videoconferencias óptimas. El ajuste de potencia Turbo X con IA[19] ofrece un sonido envolvente, un rendimiento optimizado y videoconferencias flexibles. La WorkStation con IA para sistemas operativos cruzados[20] permite flujos de trabajo fluidos entre dispositivos, mientras que la protección ocular con certificación TÜV Rheinland[21] garantiza comodidad visual. Fabricada con un cuerpo premium de magnesio y titanio, combina durabilidad y estilo para profesionales y creadores en movimiento.

MagicPad3: productividad mejorada con IA en una tableta ultradelgada

Con tan solo 5,79 mm[22] y un peso de 595 g[23], el HONOR MagicPad3 ofrece una pantalla LCD de 13,3 pulgadas[24] con una frecuencia de actualización de 165 Hz[25], certificaciones TÜV Rheinland de luz azul baja y sin parpadeo[26], y atenuación dinámica[27] para comodidad visual.

La tableta cuenta con un procesador de alto rendimiento[28], 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, además de una gran batería de 12450 mAh[29] con carga rápida de 66 W[30] para una productividad continua. Los ocho altavoces HONOR Spatial Audio[31] crean un sonido envolvente con calidad cinematográfica, mientras que las herramientas de productividad impulsadas por IA, como Escritura con IA, Reunión con IA y Escritura a Mano con IA[32] , optimizan los flujos de trabajo para profesionales y creadores. WorkStation multisistema operativo[33] permite transferencias de archivos rápidas y flexibles entre diferentes sistemas operativos, lo que garantiza una colaboración fluida y la integración en entornos de trabajo híbridos modernos.

Color, precio y disponibilidad[34]

El HONOR Magic V5 está disponible en Blanco Marfil, Negro, Dorado Amanecer y Marrón Rojizo, desde 1699,99 £ (1999 €). El HONOR MagicBook Art 14 2025 está disponible en Marrón Moca, Blanco Amanecer y Verde Esmeralda, desde 1499,99 £ (1699 €). El HONOR MagicPad3 está disponible en Gris y Blanco, desde 599,99 £.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759923...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759924...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759925...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759926...

