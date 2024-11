HOVERAir designado socio oficial de cámaras voladoras para el equipo de U.S. Ski & Snowboard

HOVERAir Named Official Action Flying Camera Partner for U.S. Ski & Snowboard Team

HOVERAir X1 PRO y PROMAX capturan actuaciones de deportes de invierno extremos en impresionantes videos de 8K y 4K

PARK CITY, Utah, 1 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, HOVERAir y U.S. Ski & Snowboard se enorgullecen de anunciar su colaboración para la temporada 2024-25, ya que las cámaras voladoras X1 PRO y PROMAX estarán disponibles para la venta directa . Esta emocionante asociación brindará a los atletas y aficionados perspectivas aéreas sin precedentes de snowboarders y esquiadores de estilo libre de élite, gracias a HOVERAir X1 PRO y PROMAX. La marca HOVERAir ahora está designada como la cámara voladora oficial de U.S. Ski & Snowboard para el Toyota U.S. Grand Prix en Copper Mountain, Colorado, del 18 al 21 de diciembre de 2024.

El Toyota U.S. Grand Prix en Copper Mountain, parte de la competición de élite de mayor trayectoria en Estados Unidos, es una parada clave en la gira de la Copa del Mundo de Snowboard y Freeski de la FIS. Los atletas de talla mundial competirán por los podios en el halfpipe profesional de 22 pies del complejo. HOVERAir será un socio oficial del evento y tendrá una activación en el lugar para que los aficionados vean y experimenten sus productos.

Las HOVERAir X1 PRO y X1 PROMAX de Zero Zero Robotics son las mejores cámaras voladoras para capturar deportes de invierno llenos de adrenalina. Diseñados para entornos extremos, ambos modelos cuentan con filmación con manos libres y potenciada por IA, lo que permite a los atletas concentrarse en su rendimiento mientras graban imágenes impresionantes en resolución 8K y 4K. Con su diseño resistente y capacidades OmniTerrain, estas cámaras pueden volar sin esfuerzo sobre nieve, agua y acantilados escarpados, lo que las hace ideales para esquiadores y practicantes de snowboard que afrontan los recorridos más difíciles. Las cámaras también ofrecen seguimiento avanzado y detección de colisiones, lo que garantiza tomas precisas a velocidades de hasta 26 mph, incluso en las condiciones más desafiantes.

"Estamos más que entusiasmados de asociarnos con U.S. Ski & Snowboard y sus increíbles atletas en el Toyota U.S. Grand Prix", afirmó MQ Wang, fundador y consejero delegado de Zero Zero Robotics. "Los deportes de invierno superan los límites de velocidad, precisión y agilidad: valores que hemos incorporado a HOVERAir X1 PRO y PROMAX. Como cámaras voladoras oficiales de U.S. Ski & Snowboard, estamos ansiosos por ayudar a los atletas a capturar sus actuaciones desde nuevas perspectivas sorprendentes, dando vida a sus momentos de brillantez con detalles asombrosos".

Las cámaras voladoras HOVERAir X1 PRO y PROMAX ya están disponibles en todo el mundo en hoverair.com por 499 y 699 dólares, respectivamente.

"Estamos encantados de asociarnos con HOVERAir en el marco del Toyota U.S. Grand Prix y utilizar sus soluciones innovadoras para mejorar la experiencia de los aficionados y el rendimiento de los atletas", afirmó Trisha Worthington, directora de ingresos y filantropía de U.S. Ski & Snowboard. "U.S. Ski & Snowboard se compromete a mantenerse a la vanguardia de la tecnología y esta asociación nos permite hacer precisamente eso mientras mostramos algunas de las competiciones más emocionantes del mundo".

Acerca de U.S. Ski & Snowboard

U.S. Ski & Snowboard es el organismo rector nacional olímpico y paralímpico de los deportes de esquí y snowboard en los EE.UU., con sede en Park City, Utah. Fundada en 1905, la organización representa ahora a casi 240 esquiadores y practicantes de snowboard de élite que compiten en 10 equipos: alpino, cross country, moguls de estilo libre, saltos de estilo libre, snowboard, esquí libre, combinada nórdica, salto de esquí, para alpino y para snowboard. Además de los equipos de élite, U.S. Ski & Snowboard también proporciona liderazgo y dirección a decenas de miles de jóvenes esquiadores y practicantes de snowboard en todo Estados Unidos, alentándolos y apoyándolos para que alcancen la excelencia. Al empoderar a los equipos nacionales, clubes, entrenadores, padres, funcionarios, voluntarios y aficionados, U.S. Ski & Snowboard está comprometido con el progreso de sus deportes, el éxito de los atletas y el valor del equipo. Para obtener más información, visite www.usskiandsnowboard.org.

Acerca de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics fue cofundada en 2014 por los doctores de MQ Wang y Tony Zhang de Stanford, y se especializa en tecnología de IA integrada para dispositivos inteligentes. Conocida por sus innovadores sistemas de visión artificial y control de alta precisión, ZeroZero cuenta con miembros del equipo que son soñadores, ingenieros, inventores y constructores provenientes de las mejores universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Zero Zero Robotics posee más de 140 patentes principales y ha sido pionera en tecnologías como diseños de hélices portátiles completamente cerradas y diseños de bicópteros, consolidando su lugar como líder en el desarrollo de dispositivos inteligentes.

