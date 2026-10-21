(Información remitida por la empresa firmante)

- HSG Laser presenta su nueva máquina insignia en EuroBLECH 2026, impulsando la productividad de los fabricantes europeos

HANNOVER, Alemania , 21 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- HSG Laser presenta sus últimas soluciones de corte láser y fabricación inteligente en EuroBLECH 2026, que se celebra del 20 al 23 de octubre en el Centro de Exposiciones de Hannover. Bajo el lema "Impulsando la productividad con HSG", HSG lleva a cabo la presentación de sus últimas innovaciones en el expositor 15-F42, incluyendo el debut europeo de su nuevo buque insignia GV, junto con el lanzamiento de GFA PRO y AI CutPilot, así como el debut europeo de sus soluciones láser de alta velocidad G3015T y R2 PRO.

Ampliando las soluciones láser de alto rendimiento

El nuevo GFA PRO está diseñado para el procesamiento de metales de gran formato, abordando desafíos como el gran tamaño, la baja velocidad, el rendimiento inestable en placas gruesas y los altos costes operativos. Gracias a su debut europeo, el G3015T y el R2 PRO amplían la gama de láseres de alta velocidad de HSG para el procesamiento de chapas y tubos, ayudando a los fabricantes a mejorar el rendimiento, la flexibilidad y la eficiencia de la producción.

La presencia de HSG Laser en Europa ha crecido de forma constante, contando con más de 2.000 unidades entregadas y la próxima apertura de una nueva sala de exposición este año, declaró Shawn Wang, vicepresidente de HSG Laser. Nuestros últimos lanzamientos en EuroBLECH representan un nuevo avance, y sirven para combinar equipos de alto rendimiento con tecnologías inteligentes y soporte local, todo ello con el fin de proporcionar una mayor productividad a nuestros clientes europeos.

Reconocida por MM MaschinenMarkt Germany

Diseñada para el mercado europeo, HSG Laser recibió el premio 'International Spotlight' del editor jefe de MM MaschinenMarkt Germany por su GV y AI CutPilot. La GV combina corte, biselado, avellanado y chaflanado en una sola máquina para optimizar los flujos de trabajo previos a la soldadura y aumentar la eficiencia. AI CutPilot es el sistema de IA propio de HSG, pionero en el sector, que transforma la experiencia en corte láser en una capacidad de máquina reutilizable y escalable, lo que ayuda a reducir el trabajo de prueba y a mejorar el rendimiento en la primera pasada. Este premio subraya aún más la solidez tecnológica de HSG Laser y su creciente presencia en el mercado europeo.

Fortalecimiento de las operaciones locales en Europa

Como parte de su compromiso continúo destinado a apoyar a los fabricantes de todo el mundo, HSG Laser está reforzando aún más sus operaciones locales en Europa. El 10 de noviembre, HSG inaugurará su nuevo showroom en Düsseldorf, Alemania, bajo el lema "Globalización, conexión local". El nuevo showroom acercará las últimas máquinas, tecnologías y experiencia de HSG a los clientes europeos, creando más oportunidades de cara a poner en marcha la interacción directa y el soporte local. Esta expansión refuerza aún más la presencia de HSG en Europa y su capacidad para ofrecer soluciones ágiles y centradas en el cliente, adaptadas a las necesidades de la industria manufacturera local.

Acerca de HSG Laser

Fundada en el año 2006, HSG Laser es un fabricante líder mundial de equipos inteligentes para el procesamiento de metales, especializado en sistemas de automatización para corte láser, procesamiento de tubos, doblado y soldadura. Contando con presencia en más de 100 países y centros regionales en Europa, Norteamérica, Japón, India y Asia-Pacífico, HSG Laser está comprometida con impulsar la transformación de la fabricación a través de la innovación, la fiabilidad y la inteligencia artificial.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hsg-laser-presenta-su-nueva-maquina-insignia-en-euroblech-2026-302915506.html