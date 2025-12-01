Huasun Energy lanza un módulo solar de heterounión de 760 W con un voltaje de sistema de 2.000 V

(Información remitida por la empresa firmante)

XUANCHENG, China, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huasun Energy presentó su módulo solar de heterounión (HJT) Himalaya 760 HV, que ofrece una salida de 760 W, una eficiencia del 24,5% y un voltaje de sistema de 2.000 V, el primero en la industria, lo que impulsa la comercialización de módulos de potencia ultraalta y al mismo tiempo genera mayores retornos del sistema para los clientes.

El presidente de Huasun, Xu Xiaohua, señaló que la industria fotovoltaica está entrando en una nueva fase en la que la reducción de costes a nivel de sistema y el valor del ciclo de vida se están convirtiendo en los principales impulsores de la competitividad. Diseñado para proyectos de servicios públicos a gran escala y en zonas desérticas, el módulo de 760 W permite una mayor potencia y un funcionamiento en alto voltaje para maximizar la rentabilidad del proyecto.

El voltaje del sistema de 2.000 V ofrece ganancias verificadas a nivel de sistema

Al actualizar el voltaje del sistema de 1.500 V, el estándar de la industria, a 2.000 V, el Himalaya 760 HV permite una optimización sustancial a nivel de sistema. En un proyecto simulado de servicios públicos de 100 MVA en Hami, Xinjiang, los resultados muestran que, en comparación con un sistema de 1.500 V, la configuración de 2.000 V:

Reduce los costos de BOS en aproximadamente 0,1157 RMB /W (≈ 1,6 centavos de dólar estadounidense/W).

/W (≈ 1,6 centavos de dólar estadounidense/W). Reduce la demanda de pilotes de cimentación en más de 5.000 unidades.

Mejora significativamente la eficiencia del uso del suelo.

Un análisis posterior muestra que, en comparación con un sistema TOPCon de 725 W (1.500 V), un sistema HJT de 760 W (2.000 V) ofrece:

Reducción del coste de BOS de 0,1521 RMB /W (≈ 2,1 centavos de dólar estadounidense/W)

/W (≈ 2,1 centavos de dólar estadounidense/W) Ahorro de BOS de aproximadamente el 11,95%

Aumento de TIR del proyecto de 0,86 puntos porcentuales

Estas mejoras de rendimiento se traducen directamente en una mayor rentabilidad de la inversión en proyectos solares a gran escala.

Diseño avanzado para una fabricación escalable y de alta eficiencia

El Himalaya 760 HV integra múltiples mejoras de diseño, incluyendo una arquitectura de doble cadena de 132 medias celdas, obleas de silicio de gran tamaño, diseño de espaciado negativo y una alta cobertura de pantalla. Con una relación de área activa del 95,8%, el módulo alcanza una ganancia de potencia aproximada de 20 W y una mejora de la eficiencia del 0,66%.

Para garantizar la seguridad en condiciones de funcionamiento de ultraalta tensión, el módulo adopta un innovador proceso de sellado de bordes con butilo para un mejor aislamiento sin sacrificar la eficiencia. Es totalmente compatible con las líneas de producción de alta eficiencia existentes, requiriendo solo pequeños ajustes en el equipo para una producción en masa rápida y estable.

Con una potencia de 760 W, una eficiencia del 24,5% y una plataforma de 2.000 V, el Himalaya 760 HV establece un nuevo referente para los sistemas fotovoltaicos de servicios públicos de próxima generación. 760 W no es un punto final, sino un nuevo punto de partida, comentó el presidente Xu. Esta plataforma seguirá evolucionando hacia una mayor potencia, una mayor eficiencia y un mayor valor para la transición global a las energías limpias.

Página web: www.huasunsolar.com

