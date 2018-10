COMUNICADO: Huawei lanza solución de red dirigida por intenciones para ayudar a empresas a desarrollar plataformas de red digitales

Publicado 27/02/2018 20:54:59 CET

- Huawei lanza una solución de red dirigida por intenciones para ayudar a las empresas a desarrollar plataformas de red digitales

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Huawei ha lanzado su solución de red dirigida por intenciones (Intent-Driven Network) en el Mobile World Congress (MWC) 2018. Esta solución reducirá la brecha entre la red física y los objetivos empresariales al crear un gemelo digital de la infraestructura de red. A través de la comprensión de la intención del servicio, el despliegue automático de políticas de red y la optimización continua, esta solución ofrece la experiencia definitiva a cada usuario en cada aplicación y en cada momento y actúa como defensa contra ataques ubicuos y desconocidos al desarrollar una plataforma de red digital inteligente, simplificada, de banda ultraancha, segura y abierta para empresas.

La última encuesta([1]) de Gartner, realizada a 3160 directores de Sistemas de Información internacionales pertenecientes a 15 sectores, muestra que, de media, la digitalización supone el 20% de los ingresos de sus empresas y que alrededor de un 35% de los procesos empresariales ya se han digitalizado. La transformación digital de las empresas depende cada vez más del desarrollo del Internet de las Cosas (IoT) y se ve redefinida por la inteligencia artificial (IA), los datos masivos y las tecnologías en la nube, lo que hace que la percepción de la experiencia de usuario en tiempo real, la optimización adaptativa y el funcionamiento predictivo sean cruciales para mejorar la eficiencia de la transformación digital de las empresas.

La solución de red dirigida por intenciones de Huawei introduce los datos masivos y las tecnologías de inteligencia artificial en las redes All-Cloud. La solución está impulsada por la lógica empresarial y las estrategias de servicio basadas en la experiencia del usuario final, lo que ayuda a las empresas a desarrollar redes digitales centradas en el usuario.

La solución de red dirigida por intenciones de Huawei permite la automatización e inteligencia de alto nivel en circunstancias específicas, incluida la identificación proactiva de intenciones empresariales, la configuración automática de red de extremo a extremo, la percepción de la experiencia de usuario en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización proactiva. Asimismo, la red dirigida por intenciones puede funcionar como una plataforma de empresas abierta orientada por sectores. Ofrece múltiples API abiertas, herramientas de desarrollo y programación y aplicaciones industriales verificadas, lo que crea un amplio ecosistema de aplicaciones.

"La solución de red dirigida por intenciones de Huawei se centrará en la experiencia de usuario y satisfará de manera efectiva las demandas de los usuarios finales respecto a la experiencia de usuario para permitir que las empresas adopten la sociedad inteligente de la conectividad del todo y logren el éxito empresarial", declaró Kevin Hu, presidente de la Línea de Productos de Red de Huawei.

[1]: Gartner "The 2018 CIO Agenda: Mastering the New Job of the CIO" (La agenda 2018 de los directores de Sistemas de Información: gestionando el nuevo trabajo de los directores de Sistemas de Información), Andy Rowsell-Jones, Tomas Nielsen et al. (29 de septiembre de 2017)

