-HUAWEI WATCH GT Serie 6 lanza esferas exclusivas para la Bienal de Venecia, fusionando arte y vida inteligente

VENECIA, Italia, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia, celebrada del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025, exhibió la fusión de arte y tecnología a través de la colaboración entre Huawei y el Pabellón de China. Como socio principal de inteligencia y tecnología del Pabellón de China, Huawei integró sus innovadores productos —incluidos el HUAWEI Mate X6, el HUAWEI MatePad Pro PaperMatte Edition de 12,2 pulgadas y el HUAWEI MatePad Pro PaperMatte Edition de 13,2 pulgadas— en el diseño del pabellón, resaltando el patrimonio arquitectónico de China con tecnologías inteligentes.

Para celebrar aún más esta colaboración tecnológica, la serie HUAWEI WATCH GT 6, lanzada en septiembre de 2025, presenta tres esferas exclusivas inspiradas en las instalaciones de la Bienal. Estas esferas incorporan la esencia de la estética arquitectónica y artística a la vida cotidiana, ofreciendo a los usuarios una forma única de experimentar la fusión de arte y tecnología.

La esfera del reloj Dunhuang Con-stella-tion se inspira en la instalación Dunhuang Con-stella-tion de Atelier Alter Architects. Esta obra refleja la importancia histórica de Dunhuang como encrucijada de civilizaciones a lo largo de la Ruta de la Seda, donde diversas culturas convergieron para crear nuevas formas de arte. Esto se evidencia particularmente en las cuatro cúpulas de la Cueva 285 de Mogao, donde convergen elementos arquitectónicos de Grecia, Persia, India y China, simbolizando cómo diversas civilizaciones imaginan el cosmos. En la instalación Dunhuang Con-stella-tion, el arquitecto concibe Dunhuang como una ciudad flotante futurista, que personifica la armoniosa fusión de diversas culturas y la belleza etérea de las nebulosas, en una oda moderna al concepto de resonancia de civilizaciones.

La esfera del reloj Bóveda Celestial se inspira en la instalación Bóveda Celestial de Wang Zigeng, profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Academia Central de Bellas Artes y fundador y arquitecto principal de PILLS. La obra reinterpreta el tradicional elemento arquitectónico del techo de cajones utilizando redes protectoras verdes recicladas de obras de construcción chinas. El diseño dinámico incorpora el tejido de bambú, patrimonio cultural inmaterial, y crea un efecto visual hipnótico que recuerda a un fenaquistiscopio. Esto no solo rinde homenaje al antiguo techo de cajones como representación del palacio celestial en la arquitectura de los templos, sino que también teje una narrativa continua de momentos interconectados. Estos instantes fugaces pero profundos giran en torno a la singular filosofía natural de China, mostrando vívidamente la poética imaginación del cielo y la incesante búsqueda de una vida mejor por parte del pueblo chino.

La esfera del reloj Ciudad en China - Naturaleza en Todas las Cosas se inspira en la instalación Ciudad en China - Naturaleza en Todas las Cosas del estudio WAY, que imagina una ciudad futura donde el entorno natural se integra a la perfección con la arquitectura urbana. Este diseño innovador reinventa la conexión entre rascacielos mediante un sistema de transporte avanzado, reduciendo significativamente el consumo de energía. La obra también enfatiza el concepto de crecimiento orgánico en los edificios, similar al de los organismos vivos.

Huawei utiliza estas esferas de reloj como medio para integrar a la perfección el tema "COEXISTIR" del Pabellón de China en sus productos tecnológicos de vanguardia, uniendo arte, arquitectura y tecnología portátil. Este enfoque innovador amplía los límites de la expresión cultural. Los usuarios del HUAWEI WATCH GT Serie 6 ahora pueden disfrutar de estas esferas únicas, que combinan la estética oriental con la vida inteligente de una manera elegante y funcional.

Huawei siempre ha adoptado una perspectiva abierta, diversa e internacional, inspirándose en movimientos artísticos globales y explorando continuamente las infinitas posibilidades del diseño. Huawei mantiene su compromiso con el desarrollo de la estética tecnológica, con el objetivo de ofrecer experiencias tecnológicas sofisticadas y elegantes a los consumidores de todo el mundo, y permitirles adoptar un estilo de vida más personalizado.

