Hyland nombra a Arunava Saha Dalal director de Estrategia y Transformación

(Información remitida por la empresa firmante)

Un exsocio de Bain & Company liderará la estrategia global de Hyland mientras la empresa acelera su crecimiento como líder en inteligencia de contenidos y automatización.

CLEVELAND, 15 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en impulsar la inteligencia de contenidos y la automatización a escala empresarial, ha anunciado hoy el nombramiento de Arunava Saha Dalal como director de Estrategia y Transformación. Dalal aporta a la compañía cerca de dos décadas de experiencia en consultoría de gestión, inteligencia artificial empresarial y una amplia trayectoria en el sector tecnológico. Este nombramiento se produce en un momento en que Hyland acelera el crecimiento de sus ingresos, consolidándose como el facilitador de la empresa de agentes impulsada por contenidos en los sectores más regulados y para cargas de trabajo de misión crítica a nivel mundial.

En este nuevo cargo, Dalal liderará el área ampliada de estrategia corporativa y transformación de Hyland, colaborando estrechamente con el equipo directivo para perfeccionar el posicionamiento competitivo de la empresa, orientar las prioridades de inversión y definir la hoja de ruta estratégica a medida que la adopción de IA empresarial pasa de la fase de experimentación a la de producción a gran escala. Asimismo, será responsable de acelerar la transformación de los ingresos, impulsar el crecimiento y la expansión internacional de Hyland, y fomentar la eficiencia operativa de la compañía en sus respectivas regiones.

"A medida que lideramos la transformación del sector hacia la empresa con capacidad de acción impulsada por el contenido, resulta fundamental contar con un líder en estrategia y transformación que haya desarrollado plataformas y asesorado a las organizaciones más complejas del mundo sobre cómo extraer valor de la IA", afirmó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "Arunava ha desarrollado su carrera en la intersección de la transformación empresarial y las tecnologías emergentes; confío plenamente en que perfeccionará nuestra hoja de ruta para acelerar la expansión de Hyland en el mercado y el crecimiento de sus ingresos".

"Las empresas de todo el mundo se enfrentan al reto de transformar décadas de conocimiento institucional en una base sólida para la IA; Hyland es una empresa innovadora en el uso de la inteligencia de contenidos para lograr una automatización de tipo agente a gran escala", afirmó Dalal. "Veo una enorme oportunidad para ayudar a perfeccionar la estrategia de la compañía y acelerar el crecimiento de Hyland como líder en IA empresarial".

Recientemente, Dalal fue socio en Bain & Company, donde lideró equipos de proyecto e impulsó iniciativas estratégicas para clientes de diversos sectores, con un enfoque particular en el ámbito de la salud. Su sólida formación en ingeniería, sumada a una trayectoria dedicada a resolver los desafíos empresariales más complejos, lo ha situado en el centro de transformaciones de IA a gran escala, permitiéndole combinar la solvencia técnica con el rigor estratégico necesario para convertir la inversión en IA en resultados empresariales medibles.

Para obtener más información, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es líder en inteligencia de contenidos y automatización, y permite a las organizaciones transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento del negocio. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las empresas de la lista Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza IA para convertir contenidos, datos y procesos en un contexto fiable; esto permite a personas, aplicaciones y agentes automatizar el trabajo en el marco de una empresa de agentes impulsada por contenidos. Para más información, visite Hyland.com.

Contacto para los medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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