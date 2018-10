COMUNICADO: Ibrutinib más Rituximab para pacientes con macroglobulinemia de Waldenström

Publicado 16/06/2018 8:33:39 CET

ESTOCOLMO, June 16, 2018 /PRNewswire/ --

-- Asociación Europea de Hematología: Estudio iNNOVATE:Ibrutinib más Rituximab para pacientes con macroglobulinemia de Waldenström

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )

La macroglobulinemia de Waldenström (MW) es un tipo raro de cáncer sanguíneo. Dado que la MW es rara, es difícil realizar grandes ensayos clínicos y determinar un tratamiento estándar para la enfermedad. Rituximab, una terapia utilizada para tratar otros tipos de cáncer sanguíneo, es efectiva y se utiliza comúnmente para tratar la MW, por sí misma o cuando se da con otros tratamientos. Ibrutinib, un inhibidor oral, administrado una vez al día, de tirosina quinasa de Bruton, está aprobado en EE. UU. para adultos con MW y en la UE para adultos previamente tratados para MW o con MW no tratada que podrían no tolerar/recibir quimioterapia. En este estudio, 150 pacientes con MW fueron seleccionados aleatoriamente para recibir tratamiento con ibrutinib+rituximab o placebo+rituximab, y los médicos y pacientes no sabían qué tratamiento se había dado hasta que los resultados fueron analizados y el estudio desvelado. Más pacientes tuvieron una mejor respuesta (gran índice de respuesta) al tratamiento con ibrutinib+rituximab (72%) que con placebo+rituximab (32%). A los 30 meses de haber iniciado el tratamiento, en torno al 82% de los pacientes tratados con ibrutinib+rituximab estaban vivos y no tenían progresión de la enfermedad frente al 28% de los pacientes tratados con placebo+rituximab. Se estimó que el 94% de los pacientes tratados con ibrutinib+rituximab y el 92% de los pacientes tratados con placebo+rituximab seguirían vivos a los 30 meses de haber iniciado el tratamiento. Aproximadamente el 60% de los pacientes en ambos grupos de tratamiento experimentaron al menos un efecto secundario importante (grado mayor o igual que3); los efectos secundarios de grado mayor o igual que3 más comunes con ibrutinib+rituximab fueron la hipertensión (alta presión sanguínea) y fibrilación atrial (latido irregular). Terminar el tratamiento con ibrutinib o placebo debido a los efectos secundarios fue poco común (menor o igual que5% de los pacientes en ambos grupos de tratamiento). Según los datos de este estudio, ibrutinib+rituximab podría convertirse en una opción de tratamiento estándar para MW.

Presentador: Dr Meletios Dimopoulos

Afiliación: National and Kapodistrian University of Athens School of Medicine, Atenas, Grecia

Tema: ENSAYO MULTINACIONAL, ALEATORIO, DE FASE 3 DE IBRUTINIB-RITUXIMAB VS PLACEBO-RITUXIMAB EN PACIENTES CON MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM

El abstract S852 se presentará por Meletios Dimopoulos el sábado 16 de junio de 16:00 a 16:15 en Victoria Hall.

Embargo Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstractos seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso aquí [https://ehaweb.org/congress/23rd-c/media ].

Página web: http://www.ehaweb.org

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

CONTACTO: European Hematology Association, Comunicación y Medios,Teléfono: +31(0)70-3020-099, E-mail: communication@ehaweb.org