iDEAL Semiconductor obtiene la calificación automotriz para la tecnología SuperQ y lanza el MOSFET iS20M028S1CQ

LEHIGH VALLEY, Pa., 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- iDEAL Semiconductor anunció hoy que su tecnología SuperQ™ ha obtenido la certificación automotriz AEC-Q101, lo que marca una importante expansión en los mercados de alta confiabilidad.

El primer producto de iDEAL con certificación automotriz que entra en producción en masa, el iS20M028S1CQ, es un MOSFET de 200 V con 25 mΩ de RDSon y una clasificación de temperatura de 175 °C.

SuperQ representa un avance revolucionario en MOSFET de silicio, que ofrece una eficiencia superior, menores pérdidas de conmutación y una conducción mejorada, a la vez que mantiene la robustez y fiabilidad inherentes del silicio. Esta certificación subraya la robustez de SuperQ, lo que permite a iDEAL cumplir con los estrictos estándares de automoción para aplicaciones como sistemas de propulsión de vehículos eléctricos, cargadores a bordo y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

El iS20M028S1CQ se basa en la familia de 200 V de iDEAL y ofrece un rendimiento líder en la industria en un encapsulado PDFN de 5x6 mm. Ofrece una resistencia y una eficiencia excepcionales, superando a la competencia hasta en 1,7 veces, a la vez que garantiza la compatibilidad con la fabricación a gran escala.

"Este es un hito importante que refuerza la robustez y dureza de SuperQ, abriendo nuevos mercados para iDEAL", afirmó Mark Granahan, consejero delegado y fundador de iDEAL Semiconductor. "La certificación automotriz valida el potencial de nuestra tecnología para impulsar la eficiencia en el transporte eléctrico y más allá, brindando a los clientes soluciones energéticas más sostenibles y confiables".

Además del sector automotriz, el dispositivo se centra en accionamientos de motores, protección de baterías, servidores de IA y aplicaciones solares. Para obtener información sobre especificaciones y pedidos, visite www.idealsemi.com.

Acerca de iDEAL Semiconductor

iDEAL Semiconductor Devices, Inc. es un desarrollador líder en la industria de dispositivos de energía de silicio de última generación.

La empresa se fundó con la misión de impulsar el silicio más allá de sus límites. Su tecnología patentada SuperQ ofrece una eficiencia energética revolucionaria mediante procesos CMOS convencionales, sin renunciar a las ventajas demostradas del silicio.

Esta tecnología de plataforma, aplicable a una amplia gama de productos, aplicaciones y materiales semiconductores, está diseñada específicamente para mitigar la pérdida de energía en cada aplicación y garantizar un uso más ecológico de la energía para la próxima generación.

iDEAL tiene su sede en Lehigh Valley, Pensilvania. Para obtener más información, visite www.idealsemi.com.

