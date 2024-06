IMOU lanza la nueva serie Cell 3C de cámara inalámbrica

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, proveedor líder de soluciones IoT inteligentes, lanza la serie Cell 3C, que incluye Cell 3C, Cell 3C Kit y Cell 3C All In One, cámaras de seguridad inalámbricas de vanguardia que combinan una instalación sencilla y funciones de seguridad avanzadas con una batería de gran capacidad y paneles solares eficientes.

La serie Cell 3C ofrece seguridad 24/7 sin esfuerzo con cámaras inalámbricas que integran paneles solares. Esto proporciona a los propietarios una experiencia de seguridad al tiempo que aborda el consumo de energía y el impacto ambiental.

Las cámaras de seguridad inalámbricas IMOU son ideales para entornos de seguridad exteriores sin alimentación eléctrica. Diseñada para que los usuarios gasten menos dinero y menos tiempo, la serie Cell 3C es fácil de instalar y cuenta con una gran batería de 5000mAh que proporciona hasta 120 días de protección con una sola carga. Cell 3C Kit y All In One integra un panel solar de 3W que permite una menor carga y una menor preocupación por la seguridad, al tiempo que minimiza el impacto medioambiental.

Menos tiempo

Esta nueva serie de cámaras de seguridad está diseñada para facilitar al máximo la instalación. Basta con encenderlas, conectarlas a la red Wi-Fi doméstica y montar el dispositivo en un lugar adecuado fuera de la casa para completar la instalación. No se necesita un cableado eléctrico complicado ni un electricista.

Cell 3C All in One cuenta con un panel solar integrado, por lo que se trata de una sencilla instalación de una sola unidad. Para ubicaciones con luz solar limitada, Cell 3C Kit permite a los usuarios conectar el panel solar por separado en una ubicación más adecuada para captar la luz solar.

Menos tiempo invertido

Además de ser soluciones de seguridad doméstica asequibles, también pueden ahorrar dinero con el tiempo. Al conectar su gran batería a un panel solar de 3 W, Cell 3C Kit o Cell 3C All In One no utiliza ninguna fuente de alimentación eléctrica directa, lo que se traduce en un menor consumo de energía y en facturas de electricidad más bajas.

Las cámaras de seguridad de la serie Cell 3C son resistentes a la intemperie IP66 y están diseñadas para funcionar específicamente en entornos exteriores. Fabricadas para resistir cualquier tormenta, proporcionan años de seguridad fiable en el hogar, a la vez que ahorran dinero a largo plazo.

Menos preocupaciones de seguridad

Las cámaras de la serie Cell 3C proporcionan una calidad de imagen de vigilancia excepcional, enviando las imágenes capturadas a la aplicación IMOU Life en resolución 2K QHD, mientras que cada detalle de la zona alrededor de su propiedad es capturado y grabado con una claridad asombrosa.

La serie Cell 3C ofrece visión nocturna inteligente a todo color con cuatro opciones de modo. El modo inteligente activa los focos al detectar movimiento, proporcionando imágenes en color y consumiendo menos energía que el modo de color siempre activo. Como alternativa, los usuarios pueden elegir el modo de color, el modo de infrarrojos o el modo de apagado para adaptarse a sus necesidades de seguridad y energía.

Las cámaras utilizan sensores de infrarrojos pasivos (PIR) combinados con una potente tecnología de procesamiento de imágenes para detectar rápidamente objetivos humanos. Esto elimina las falsas alarmas provocadas por gotas de lluvia o mascotas del vecindario. Cuando se detecta a una persona, se envía una notificación al smartphone para que se pueda hacer frente a posibles amenazas.

La resistencia a la intemperie IP66 también significa que las cámaras han sido probadas para soportar olas de agua y potentes salpicaduras de agua. Las cámaras de la serie Cell 3C también están selladas a prueba de polvo para garantizar su funcionamiento en entornos exteriores polvorientos. Puede estar tranquilo sabiendo que su sistema de seguridad seguirá siendo totalmente operativo en las condiciones meteorológicas más adversas.

Menos impacto medioambiental

Las cámaras de la serie IMOU Cell 3C integran un panel solar de 3 W, que permite que dos horas de carga con luz solar alimenten hasta 24 horas de funcionamiento continuo, lo que las convierte en una solución de seguridad doméstica respetuosa con el medio ambiente que ahorra energía y reduce el impacto medioambiental.

Además de las funciones principales, esta nueva serie también cuenta con opciones de almacenamiento flexible, repetición de eventos, modos personalizables, disuasión activa, protección de la privacidad digital y la capacidad de capturar vídeos time-lapse, lo que establece un nuevo estándar para la seguridad doméstica.

Disponibilidad de la serie IMOU Cell 3C

Cell 3C Kit ya está disponible para su compra en Amazon, ofreciendo a los clientes un precio especial de 46,99 euros. Mientras tanto, el modelo Cell 3C All-in-One estará pronto disponible en exclusiva a través del canal minorista.

Acerca de IMOU

IMOU, proveedor líder de IoT inteligente, se compromete a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para los usuarios a través de tecnología avanzada y productos inteligentes que abarcan soluciones de seguridad, robótica, iluminación y conectividad, que han llegado a más de 100 países y proporcionado seguridad y comodidad a más de 30 millones de usuarios en todo el mundo.

