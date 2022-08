Imspex Diagnostics anuncia el instrumento BreathSpec®

Recibe la Marca CE para la prueba de la Covid-19

ABERCYNON, Gales, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Imspex Diagnostics Ltd anunció hoy que recibió la Marca CE para su instrumento BreathSpec® para la detección de la COVID-19 mediante pruebas y análisis de aliento no invasivos que cumplieron con los requisitos de la Directiva Europea de Diagnóstico In-Vitro (98/79/EC).

El uso previsto de BreathSpec® es para el diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio con una utilidad específica para el SARS-CoV-2 (Covid-19) en un entorno de punto de atención por parte de médicos y usuarios no técnicos. En colaboración con University Hospitals of Leicester NHS Trust, University of Warwick, National Hospital of Kandy, Sri Lanka y British Columbia Cancer Foundation, Canadá, se recolectaron muestras de aliento, se analizaron y se demostró que se correlacionan con la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, el estándar actual de prueba para la Covid-19.

Breathspec® es el analizador de aliento patentado de Imspex que utiliza una combinación única de cromatografía de gases (GC) y tecnologías de espectrometría de movilidad iónica (IMS) para proporcionar resultados rápidos y precisos. La ventaja clave de la recolección de muestras no invasiva de los pacientes es particularmente beneficiosa para los niños y los pacientes con dificultades con ahorros significativos de tiempo y costes en comparación con las pruebas de PCR.

"Esta es una primicia mundial para las pruebas de la Covid-19 basadas en el aliento y un paso importante hacia nuestra misión de llevar las pruebas basadas en el aliento a la corriente principal", comentó John McKinley, consejero delegado de Imspex Diagnostics. "BreathSpec® confirma que la nueva era de las pruebas no invasivas para la Covid-19 y otras enfermedades ya está al alcance, ofreciendo vías de prueba alternativas para los proveedores de atención médica y economías de costes y cadena de suministro para los administradores de atención médica que trabajan en diversas enfermedades".

Imspex recibió apoyo técnico de la Universidad de Gales del Sur, subvenciones y financiación del Gobierno de Gales, el Banco de Desarrollo de Gales, Angel CoFund, Innovate UK e inversores ángeles.

Acerca de Imspex Group

Imspex es líder en Breathomics, la forma no invasiva de abordar los principales desafíos de la atención médica. Años de desarrollo tecnológico han proporcionado una gama de instrumentos en sectores de múltiples industrias que demuestran el estado de liderazgo de Imspex. La recolección y el análisis del aliento se llevan a cabo utilizando el instrumento principal de Imspex, BreathSpec®. Nuestra misión es aprovechar el potencial de las pruebas y diagnósticos basados en el aliento y proporcionar soluciones analíticas de vanguardia donde se necesitan señales de alerta temprana. Nuestra combinación versátil de cromatografía de gases (GC) y espectrometría de movilidad de iones (IMS) tiene un historial comprobado en escenarios de diagnóstico y detección médica y en diversas ubicaciones industriales, incluida la detección de contaminación de biogás, el procesamiento de alimentos y bebidas y la detección de patógenos en aguas residuales.

