La incertidumbre sobre el Brexit continuará durante al menos otros dos meses

Declaración de The Conference Board

NUEVA YORK, 16 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- El Parlamento Británico ha dado un paso decisivo hoy en el proceso de negociación del Brexit, negándose a apoyar el plan negociado por la Primer Ministro May con la Comisión Europea. La incertidumbre ha dominado todo el proceso hasta ahora y no parece que vaya a disminuir durante las próximas semanas. Las dudas ya han tenido su impacto en el índice de confianza del consumidor, en la inflación, en los tipos de cambio y en las decisiones en materia de inversión de las empresas.

Mientras un posible plan B pudiera tener una pequeña posibilidad de abocar en un Brexit ordenado, el resultado más probable en estos momentos es que tanto el Reino Unido como la Unión Europea (UE) deberán optar por una ampliación de la fecha límite del 29 de marzo. Es poco probable que una ampliación a corto plazo vaya más allá del 23 de mayo, fecha del inicio de las elecciones europeas. Si por entonces el Reino Unido siguiera siendo miembro de la UE, también tendría que organizar esas elecciones - algo muy poco probable por diversos motivos. Pasado el 23 de mayo, la UE tendrá que tomar importantes decisiones sobre cómo encajar la continuación de la afiliación del Reino Unido.

Si no se pudiera lograr nada de lo anterior, un Brexit sin acuerdo sería otro posible resultado. Para suavizar el impacto de una salida desordenada, La Comisión Europea ha diseñado un plan de contingencia para garantizar que camiones, aviones y el sector financiero no se despeñen a partir del 30 de marzo. Aun así, el impacto de un Brexit sin acuerdo será de gran magnitud, haciéndose más visible durante el segundo trimestre del año. Con este escenario, y en combinación con un ciclo económico ya maduro, es muy probable que se produzca una recesión. The Conference Board estima que, a largo plazo, el efecto sobre los ingresos se situaría en el entorno de los 3.000 USD (PPA ajustada) anuales por cápita hasta 2028.

Se puede acceder a un reciente análisis sobre el Brexit de The Conference Board aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2348462-1&h=3783324772&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2348462-1%26h%3D906445140%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.conference-board.org%252Fpublications%252Fpublicationdetail.cfm%253Fpublicationid%253D8348%2526utm_source%253Dbanner%2526utm_medium%253Dbanner%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

