Ingenico anuncia un plan de transición de liderazgo y nombra a Floris de Kort como consejero delegado

PARIS y ATLANTA, Georgia, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Ingenico, líder mundial en soluciones de aceptación de pagos, anunció hoy el nombramiento de Floris de Kort como consejero delegado, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2025, para liderar la siguiente fase de crecimiento e innovación de Ingenico. Laurent Blanchard dejará su cargo como consejero delegado y miembro del Consejo de Supervisión para buscar otras oportunidades.

Catherine Guillouard, presidenta, en nombre del Consejo de Supervisión de Ingenico, declaró:

"Agradecemos sinceramente a Laurent sus importantes contribuciones desde que se incorporó a Ingenico en 2023. Ha sido un líder visionario, guiando a la empresa en un entorno de mercado desafiante, manteniendo el enfoque en ambiciosos objetivos comerciales, innovación, necesidades del cliente y cultura empresarial. Bajo su liderazgo, Ingenico impulsó su estrategia para convertirse en el proveedor líder de software y servicios en el ecosistema de pagos. Tras redefinir con éxito la misión de Ingenico, Laurent deja una base sólida y un equipo listo para impulsar la siguiente etapa de éxito de la empresa.

Con el inicio de la nueva etapa de Ingenico, el Consejo se complace en dar la bienvenida a Floris de Kort como consejero delegado, con sede en la sede global de Ingenico en París. Floris de Kort aporta una profunda y probada experiencia en el sector de pagos, combinada con una amplia experiencia en liderazgo operativo y comercial. Nos entusiasma que Floris de Kort lidere a Ingenico en su próxima etapa de crecimiento, acelerando los esfuerzos de ejecución y el impulso comercial.

Aporta una trayectoria de gran prestigio en la expansión de empresas de pagos y tecnología, con experiencia de liderazgo en diversas organizaciones globales. Anteriormente, fue consejero delegado de Comercio Electrónico Global en Worldpay, donde lideró una importante transformación que culminó con una exitosa salida a bolsa en 2015. En 2019, asumió el cargo de consejero delegado de Xplor Technologies, líder mundial en software, servicios y pagos integrados, y más recientemente, fue consejero delegado de Thunes, una red de pagos transfronterizos de rápido crecimiento".

Con el nombramiento de Floris de Kort, Ingenico inicia una nueva etapa centrada en acelerar la expansión global, la innovación y la transformación. Se incorpora a la compañía en un momento crucial, bien posicionado para consolidar su sólida base y consolidar el rol de Ingenico como líder de confianza en soluciones de pago para comercios, bancos y socios a nivel mundial.

Tras el anuncio, Laurent Blanchard comentó: "Ha sido un honor ser consejero delegado y liderar a Ingenico en la primera fase de su transformación. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Con sus talentosos empleados, su sólida cultura de innovación y sus soluciones de alta calidad, Ingenico está bien posicionada para impulsar su liderazgo en pagos globales. Agradezco la dedicación y la confianza del equipo global y le deseo a Ingenico mucho éxito en su transición hacia la siguiente fase de crecimiento".

Sobre su nombramiento, Floris de Kort comentó: "Es un honor para mí unirme a Ingenico en un momento de gran oportunidad. La compañía ocupa una posición privilegiada en el ecosistema de pagos, con la confianza de comercios, bancos y socios de todo el mundo. Espero trabajar con el equipo para ampliar aún más nuestra oferta global, acelerar el crecimiento y la ejecución, y ofrecer soluciones de primer nivel a nuestros clientes".

Acerca de Ingenico

Ingenico es líder mundial en soluciones de aceptación de pagos. Como socio tecnológico de confianza para comercios, bancos, adquirentes, proveedores de software independientes (ISV), agregadores de pagos y clientes fintech, Ingenico ofrece terminales, soluciones y servicios de primer nivel que habilitan el ecosistema global de aceptación de pagos. Con más de 45 años de experiencia, la innovación y la fiabilidad son parte integral del enfoque y la cultura de Ingenico, inspirando a nuestra sólida comunidad de expertos que contribuyen a la evolución del comercio mundial.

