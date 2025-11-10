De innovación pandémica a colaboración global: la medicina tradicional china brilla en CPHI Frankfurt 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Pabellón de Medicina Tradicional China (MTC) de Taiwán, dirigido por el Departamento de Medicina China y Farmacia (DCMP) del Ministerio de Salud y Bienestar (MOHW) y organizado por el Instituto de Investigación Económica de Taiwán, concluyó una exitosa presentación en CPHI Frankfurt 2025 (del 28 al 30 de octubre).

La exposición, que debutó como el primer pabellón nacional de Medicina Tradicional China (MTC) de Taiwán, destacó las crecientes capacidades de I+D del país y su visión de promover la medicina tradicional basada en la ciencia a nivel mundial. El pabellón atrajo la atención de profesionales farmacéuticos, distribuidores e instituciones de investigación de todo el mundo, interesados en explorar colaboraciones en la distribución de productos y la fabricación por contrato (OEM/ODM). Durante tres días, el pabellón recibió a 121 visitantes profesionales y organizó cuatro sesiones de networking con cinco empresas internacionales y dos organizaciones empresariales y de inversión, generando nuevas oportunidades para la expansión en el mercado global.

El pabellón también fue invitado a participar en el escenario CPHI Newsbeat, siendo la primera vez que un expositor taiwanés es seleccionado para esta plataforma mediática global. Durante la sesión, realizó un breve anuncio sobre el desarrollo de la medicina tradicional china (MTC) basada en la evidencia en Taiwán, seguido de una entrevista con Raman Sehgal, presentador del podcast "Molecule to Market", ante la presencia de alrededor de diez medios de comunicación. Esta exposición impulsó aún más la visibilidad internacional de Taiwán en el evento.

El foco de atención se centró en NRICM101 y NRICM102, dos fórmulas nacionales de medicina tradicional china (MTC) desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigación de Medicina China y autorizadas por el Ministerio de Salud y Bienestar. Respaldadas por 11 estudios revisados por pares, estas fórmulas han demostrado efectos antivirales y antiinflamatorios multiobjetivo, reduciendo los ingresos en la UCI y la mortalidad en pacientes con COVID-19, a la vez que protegen contra la lesión pulmonar y la confusión mental posterior a la infección.

Las empresas taiwanesas participantes —Chuang Song Zong, Li Kang Biotech, Timing Pharmaceutical, Taiwan Three Mast y Grape King Bio— mostraron el ecosistema integral de la medicina tradicional china de Taiwán, que abarca la investigación clínica, la innovación de productos, la fabricación con certificación GMP y las capacidades globales de OEM/ODM.

Durante el evento, Mei-Shun Lo, director general de la Oficina de Frankfurt am Main y de la Oficina de Representación de Taipei en la República Federal de Alemania, junto con Bertram Roth, vicepresidente de FrankfurtRheinMain GmbH, se reunieron con el equipo del pabellón. Ambos líderes expresaron su firme apoyo al desarrollo de la medicina tradicional china (MTC) taiwanesa basada en la evidencia, alentaron la futura cooperación con socios europeos y destacaron el prometedor potencial de la industria taiwanesa de la MTC en Alemania.

"El éxito de Taiwán en CPHI Frankfurt subraya nuestro compromiso de incorporar la medicina tradicional china, con eficacia demostrada, al diálogo global sobre la atención médica", afirmó el doctor Yi-Chang Su, director del DCMP y del NRICM. "Esperamos aprovechar este impulso para ampliar la colaboración y la innovación en medicina tradicional china a nivel internacional".

