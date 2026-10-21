Insight, nombrado Advanced Partner de OpenAI para acelerar la adopción de la IA en la mediana empresa

OpenAI elige a Insight - Insight

(Información remitida por la empresa firmante)

Como Advanced Partner de OpenAI, Insight acelerará la adopción a escala de ChatGPT Enterprise, Codex y la IA a través de sus soluciones Radius™ y Rapid AI

Madrid, 21 de octubre de 2026.- Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT) ha anunciado hoy su nombramiento como OpenAI Advanced Partner en la OpenAI Partner Network. Este hito refuerza la posición de Insight como proveedor de soluciones de IA para medianas empresas y corporaciones que buscan acelerar su adopción tecnológica.



Como parte de esta alianza ampliada, Insight colaborará estrechamente con OpenAI para ayudar a las organizaciones a diseñar, implementar y escalar soluciones de IA de manera responsable y eficaz. Esta relación ampliada refleja la sólida experiencia de Insight a la hora de guiar a las organizaciones en el despliegue y escalado exitoso de la IA.



"Insight ha desarrollado un enfoque sistemático y replicable que conecta la tecnología, la transformación de procesos y la adopción por parte de los equipos de trabajo, permitiendo a los clientes pasar de los proyectos piloto a la producción y obtener resultados con mayor rapidez", afirma Jack Azagury, presidente y CEO de Insight. "Como OpenAI Advanced Partner, podemos ayudar a más organizaciones a desplegar la IA de forma responsable, escalarla en toda la empresa y generar valor a gran velocidad".



Al combinar los modelos de última generación y los productos de OpenAI con la experiencia de Insight en IA, cloud, datos, ciberseguridad y transformación digital, ambas compañías dan respuesta a los desafíos de gobernanza, adopción, datos y operaciones que a menudo impiden que las iniciativas de IA aporten resultados de negocio medibles. Esta colaboración permitirá a las organizaciones integrar GPT-6 Astra en un mayor número de áreas de negocio, aprovechando su razonamiento profundo y su capacidad de uso de herramientas informáticas para completar flujos de trabajo complejos y entregar tareas finalizadas.



Para responder a la creciente demanda, Insight está invirtiendo en un Centro de Excelencia (CoE) dedicado a OpenAI y ampliando sus capacidades especializadas en sus equipos de ventas, arquitectura de soluciones, ingeniería y expertos sobre el terreno. A través de sus soluciones Rapid AI y Radius™, Insight ayuda a las organizaciones a adoptar y escalar ChatGPT Enterprise, Codex, soluciones agénticas y aplicaciones de IA personalizadas.



Insight acompaña a las empresas en cada etapa del camino hacia la IA: desde la definición de la estrategia y la gobernanza hasta la implementación, adopción, servicios gestionados y optimización continua. Insight y OpenAI colaborarán en la adopción por parte de los clientes, soluciones de servicios impulsadas por IA, soluciones sectoriales e iniciativas conjuntas de salida al mercado (go-to-market).



El enfoque de Insight se basa en su propio proceso de transformación con IA, que ha impulsado su adopción en más del 90 % de su plantilla global y ha generado importantes mejoras de productividad. A partir de las lecciones aprendidas al desplegar la IA internamente a gran escala, Insight está en una posición idónea para llevar las capacidades de OpenAI a las medianas empresas y organizaciones corporativas, ayudándolas a identificar oportunidades de IA de alto valor y acelerar el despliegue, todo ello manteniendo prácticas sólidas de gobernanza, seguridad y cumplimiento.



"La transformación exitosa mediante IA requiere tanto una tecnología revolucionaria como una experiencia de ejecución contrastada", declara Colleen Kapase, vicepresidenta de Alianzas Globales Estratégicas y Ecosistemas en OpenAI. "El alcance de clientes de Insight, sus capacidades técnicas y su enfoque en los resultados de negocio los convierten en un socio de gran valor para las organizaciones que adoptan la IA. Trabajando juntos, podemos ayudar a más empresas a acelerar el camino que va desde la exploración de la IA hasta el impacto en el mundo real".



Más información sobre la OpenAI Partner Network aquí.



Acerca de Insight

Insight Enterprises es un integrador de soluciones líder que ayuda a los clientes a resolver sus desafíos tecnológicos combinando el hardware, software y servicios adecuados. Como empresa tecnológica global perteneciente a la lista Fortune 500, cuenta con una red de más de 6.000 socios y expertos en todo el mundo que facilitan el acceso a capacidades de TI de extremo a extremo. Durante más de 35 años, ha implementado y optimizado soluciones tecnológicas para sus clientes de manera eficiente, efectiva y segura. Además, ha sido reconocida como un Great Place to Work, uno de los Mejores Empleadores del Mundo por Forbes y uno de los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo por Fortune. Más información en insight.com. NSIT-M

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