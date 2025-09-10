Jan Lambrechts insta a la adopción ética de la IA en el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio

(Información remitida por la empresa firmante)

-Jan Lambrechts insta a la adopción ética de la IA y a la reinvención de la fuerza laboral en el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio

MELBOURNE, Australia, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el 14º Congreso Mundial de Cámaras de Comercio en Melbourne, Jan Lambrechts, fundador y director general global de Epitome Global, ofreció una convincente conferencia magistral ante más de 1.500 participantes de más de 100 países, incluyendo líderes empresariales y gubernamentales. Su discurso resaltó la urgencia de la adopción ética de la IA y la adaptabilidad de la fuerza laboral como impulsores de economías resilientes. El despliegue global de Epitome Global se ve ahora amplificado por la alianza estratégica de distribución de la compañía con RGH Global. Juntas, ambas firmas están transformando la optimización de la fuerza laboral para empresas y gobiernos en EMEA y Asia-Pacífico.

Abordando el debate sobre el empleo

Lambrechts desmintió los mitos sobre el empleo con IA: "Que la IA nos quite el trabajo es totalmente falso. De hecho, están surgiendo rápidamente nuevos puestos de IA, como ingenieros y apuntadores". Enfatizó que "las personas que adopten las habilidades de IA prosperarán, mientras que quienes no lo hagan se arriesgan a quedarse atrás. Cuando se utiliza de forma responsable, la IA ofrece el potencial de aumentar la libertad, la creatividad y el propósito en el trabajo". La reinvención proactiva de la fuerza laboral, mediante la inversión en formación, sigue siendo esencial para la relevancia de las economías en un panorama cambiante.

Rompiendo barreras para la adopción de la IA

Un aspecto central del mensaje de Lambrechts fue la superación de las barreras globales para la adopción de una IA responsable. Mencionó los retrasos en las adquisiciones, la necesidad de que las cámaras de comercio se conviertan en centros de inteligencia laboral y los riesgos asociados a la dependencia de plataformas extranjeras que amenazan la soberanía nacional de datos y el control de la fuerza laboral. Lambrechts exigió reformas urgentes que garanticen que el progreso tecnológico se traduzca en beneficios reales para la fuerza laboral. Paul Guerra, consejero delegado de la Cámara de Comercio de Victoria y presidente del Congreso, elogió la visión de Lambrechts, describiéndola como un modelo crucial para las cámaras que buscan resiliencia y preparación para el futuro.

Hoja de ruta para la innovación responsable

Lambrechts describió una hoja de ruta que incluye:

Ciclos rápidos de prueba de concepto (30-90 días) mediante alianzas con la industria.

Nuevos modelos de ingresos para que las cámaras moneticen el conocimiento de la fuerza laboral y la previsión de habilidades, lo que facilita un crecimiento sostenible y centrado en la comunidad.

Formación de grupos de trabajo gubernamentales ágiles con IA que actúen a la velocidad del sector privado para la armonización de políticas.

Ante el avance de la regulación global de la IA, especialmente en la UE y Corea del Sur, Lambrechts insistió: "La IA debe seguir siendo ética, inclusiva y empoderadora. El futuro pertenece a quienes se adaptan y adoptan estos principios".

Rol integrado de RGH Global

Al colaborar con RGH Global como su distribuidor estratégico, Epitome Global aprovecha la extensa red de RGH en Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico y América para acelerar el impacto real de las soluciones de optimización de IA. Justin Madgwick, cofundador y director ejecutivo global de RGH, comentó: "La plataforma de optimización de la fuerza laboral de RGH representa el futuro de la contratación, donde la tecnología respalda y mejora la capacidad humana. Asociarnos con Epitome nos permite implementar esta visión a nivel mundial de una manera ética y con un propósito definido". Esta alianza refleja optimismo por la expansión de la plataforma de Epitome a nivel mundial, ofreciendo innovación confiable en IA y un impacto económico duradero.

—

Acerca de Jan Lambrechts

Jan Lambrechts es un emprendedor en serie con 20 años de experiencia global liderando plataformas de IA que transforman los datos de la fuerza laboral en inteligencia estratégica. Como Director General de Epitome Global, impulsa la reinvención y el crecimiento organizacional.

Acerca de Justin Madgwick

Justin Madgwick es un emprendedor experimentado en reclutamiento con más de 30 años de experiencia en la creación de empresas de optimización de personal. Como cofundador y consejero delegado global de RGH Global, lidera la expansión de la empresa y su colaboración con Epitome para ofrecer soluciones de talento éticas e impulsadas por IA a nivel mundial.

Acerca de Epitome Global

Epitome Global, distribuida estratégicamente a través de RGH Global, es una empresa de optimización de la fuerza laboral basada en IA que ofrece a empresas y gobiernos información práctica sobre el talento mediante psicometría, ciencia de datos e inteligencia del mercado laboral en tiempo real. Sus soluciones integrales de emparejamiento, compromiso y rendimiento se implementan a gran escala gracias a la amplia presencia de RGH.

Contacto de prensaMelissa Teh, directora de operacionesEmail: melissa.teh@epitome.global Tel.: +60 12 306 0647

Contacto relaciones con inversoresEmail: investment@epitomeholdings.com

Siga la conversación: #WorkforceOptimisation #EthicalAI #FutureOfWork

