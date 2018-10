COMUNICADO: JCS International anuncia a los ganadores del segundo Premio anual Jóvenes Creativos

Publicado 04/10/2018 17:11:52 CET

Los ganadores serán reconocidos durante el Festival Internacional de Televisión Mundial Emmy® 2018 en Nueva York

NUEVA YORK, 4 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- JCS International anunció hoy a los ganadores del Premio Jóvenes Creativos de JCSI 2018, ahora en su segundo año. Los tres ganadores, elegidos por un prestigioso panel de jueces con gran experiencia en los ámbitos del cine, la televisión y los medios, crearon cortos de 1 minuto en torno al tema de 2018: "Stand Up for Peace" (En defensa de la paz). Los cortos ganadores son TeaShirt (India), Peace is Action (Indonesia) y Mr. Peace (India).

El destacado panel de jueces se reunió en la sede de la Academia Internacional de Nueva York el pasado 27 de septiembre para seleccionar a los ganadores de entre los 24 finalistas. Los programas presentados este año abarcan 39 países. Los jueces fueron: Michal Grayevsky, presidente de JCS International; la primera dama de Panamá, Lorena Castillo García de Varela; Patrick Connolly, vicepresidente sénior de Programación de AMC/SundanceTV Global; Amy Hargreaves, actriz y productora; Mozhan Marnò, actriz y productora; Ben Pyne, asesor independiente de Pyne Media; Stephen Segaller, vicepresidente de Programación de WNET Channel 13; y Daniel Wiedemann, director general de la oficina del continente americano de TV Globo.

Los tres ganadores volarán a Nueva York para recibir su premio el sábado 17 de noviembre durante el Festival Internacional de Televisión Mundial Emmy ante los nominados a los Premios Internacionales Emmy 2018. Además, estarán invitados a asistir a la Gala Internacional de los Premios Emmy el día 19 de noviembre.

"JCS International se enorgullece de apoyar y reconocer a jóvenes artistas que se alzan en defensa de la paz a través de la creatividad", dijo Michal Grayevsky, presidente de JCS International y miembro del Consejo de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. "Estamos muy agradecidos a la Academia Internacional por haber llevado el concurso Jóvenes Creativos a un nuevo nivel".

GANADORES DEL PREMIO JÓVENES CREATIVOS DE JCSI 2018:

TeaShirt

-- Por: Raj Dutta -- País: India -- Sinopsis: Cuando dos hombres se pelean con motivo de un pequeño conflicto, un niño interviene para recordarles que hay que ser pacíficos. Este corto puede enseñar a todas las personas que, independientemente de lo horrible que se vuelva una situación, siempre podemos elegir la paz.

Peace is Action

-- Por: Puti Puar -- País: Indonesia -- Sinopsis: Es habitual que asociemos la paz con la tranquilidad o la calma. Sin embargo, la paz es un tipo de energía que necesita demostrarse y difundirse a través de acciones, aunque no sean siempre bien recibidas. Se trata de una animación de 1 minuto sobre cómo podemos alzarnos en defensa de la paz mediante las acciones, que incluyen oponerse al acoso en línea o participar en una huelga por la paz.

Mr. Peace

-- Por: Shubham Upreti -- País: India -- Sinopsis: Esta historia gira en torno a paz, un personaje real que vive en la actualidad y que trata de encontrar su valía en un mundo que cambia a gran velocidad en el que todos se han olvidado de él.

Acerca de JCSI

JCS International es una compañía internacional de medios con sede en la ciudad de Nueva York. JCSI proporciona una amplia gama de servicios: desde comunicaciones estratégicas a relaciones públicas, pasando por creación de contenidos e investigación sobre políticas. JCS, una empresa Ronald S. Lauder de propiedad privada, está comprometida a ofrecer unos resultados conmensurables y cuenta con un consolidado historial a la hora de trabajar con prestigiosos clientes y organizaciones de alto nivel.

