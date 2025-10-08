(Información remitida por la empresa firmante)

- Jiuzi Holdings, Inc. anuncia la puesta en marcha gradual de un plan de adquisición de criptomonedas por valor de 1.000 millones de dólares; la primera compra de bitcoins se completará en un plazo de dos semanas

HANGZHOU, China, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la compañía) ha anunciado hoy los detalles de la implementación de su plan de capital de 1.000 millones de dólares estadounidenses, previamente revelado. La compañía tiene la intención de recaudar fondos a través de inversores del mercado y ejecutar el plan mediante un programa de compra continuo, con un límite máximo de 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Tras el anuncio inicial, la empresa aclaró que la estructura de capital adoptará una forma diversificada. Jiuzi ha mantenido extensas conversaciones con inversores institucionales, inversores de valor a largo plazo y socios estratégicos, y ha recibido intenciones de inversión positivas. Se espera que las fuentes de financiación incluyan la financiación del mercado, compromisos adicionales de los accionistas existentes, ingresos generados por las operaciones y la participación de inversores institucionales. Esta combinación diversificada no solo refleja el fuerte reconocimiento del mercado de capitales de los fundamentos y la estrategia de la empresa, sino que también proporciona una sólida garantía para la ejecución fluida del plan.

Tao Li, consejero delegado de Jiuzi Holdings, comentó: Nos alienta el fuerte apoyo que este plan ha recibido de inversores con diversos antecedentes. Representa no solo el reconocimiento de nuestros logros, sino también la confianza en nuestra capacidad para generar valor en el futuro. Una base sólida de capital estratégico a largo plazo nos permitirá perseguir nuestros objetivos con mayor confianza.

El plan de capital está diseñado para ampliar la cuota de mercado global, optimizar la estructura de capital y mejorar el valor a largo plazo para los accionistas. Mediante la introducción de capital diversificado y siguiendo un proceso de ejecución disciplinado, JZXN pretende consolidar su posición de liderazgo y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Se espera que las compras iniciales en el marco del plan comiencen en un plazo de dos semanas.

La empresa reafirmó que todas las transacciones se llevarán a cabo de forma transparente y en pleno cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas del mercado aplicables. Las actualizaciones se divulgarán de manera oportuna para garantizar que todos los inversores tengan el mismo acceso a la información.

Este anuncio marca un hito importante para JZXN, ya que se embarca en la siguiente fase de crecimiento y se posiciona para el éxito a largo plazo.

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de recarga inteligente para vehículos de nueva energía (NEV) en ciudades de menor nivel de China. La empresa se especializa en estaciones de recarga rápida de CC de alta potencia integradas con sistemas de almacenamiento de energía y tiene previsto continuar su expansión hasta 2026 para apoyar los objetivos de neutralidad en carbono y transporte sostenible de China. Para obtener más información, visite jzxn.com.

