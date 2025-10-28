Kasowitz LLP y Mishcon de Reya LLP publican un informe sobre la persecución política de Erion Veliaj

(Información remitida por la empresa firmante)

- Kasowitz LLP y Mishcon de Reya LLP publican un informe actualizado sobre la persecución política de Erion Veliaj, alcalde de Tirana

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Kasowitz LLP (Nueva York) y Mishcon de Reya LLP (Londres) anunciaron hoy la publicación de un Informe Veliaj Actualizado, titulado "Informe sobre la Persecución Política de Erion Veliaj, Alcalde de Tirana". Este informe actualiza el "Informe sobre la Detención Injusta por parte de SPAK de un Alcalde Electo Democráticamente en la Capital de Albania: Erion Veliaj", que las firmas publicaron previamente el 24 de junio de 2025.

El Informe Actualizado de Veliaj examina las aparentes e indebidas motivaciones políticas subyacentes al caso de SPAK contra el alcalde de Tirana, Erion Veliaj. Según el informe, en ocho meses, acontecimientos clave han creado la innegable impresión de que el procesamiento del alcalde Veliaj por parte de SPAK no es un proceso ordinario. El alcalde Veliaj ha estado detenido desde febrero, a pesar de que no representa riesgo de fuga, de obstruir el caso de SPAK ni de reincidir en los supuestos delitos por los que se le imputa. Según el informe, el hecho de que al alcalde Veliaj se le denegara la libertad bajo fianza, mientras que a otros 17 acusados en el mismo caso se les concedió la libertad condicional, ilustra la marcada disparidad en el trato que ha recibido de las autoridades albanesas.

Además, el Informe Actualizado de Veliaj señala que los recientes acontecimientos políticos han intensificado la preocupación de que el caso del alcalde Veliaj constituya una persecución política destinada a despojarlo del cargo de alcalde, debidamente elegido, en violación de la Constitución albanesa. En septiembre, el Consejo Municipal de Tirana, alegando la detención involuntaria del alcalde Veliaj, lo destituyó de su cargo. Como señala el informe, esta decisión, seguida del anuncio del Presidente de la República de convocar nuevas elecciones para reemplazar al alcalde Veliaj, creó la impresión de que la detención injustificada del alcalde Veliaj fue el pretexto con el que las autoridades albanesas han intentado despojarlo inconstitucionalmente de su cargo y privar a los ciudadanos de Tirana de su derecho al autogobierno.

Si bien el Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente dichas acciones hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el alcalde Veliaj contra la decisión del Consejo Municipal, el Informe Actualizado de Veliaj analiza las implicaciones de esta crisis constitucional. Una de las observaciones del informe es que el caso del alcalde Veliaj es un claro ejemplo de cómo se ha cuestionado el compromiso de Albania con el debido proceso. Según el informe, las recientes maniobras políticas para destituir al alcalde Veliaj han viciado la presunción de inocencia a la que tiene derecho y lo han privado de su libertad y de su cargo, todo ello antes incluso de que comenzara su juicio.

Puede encontrar una copia del Informe Veliaj actualizado aquí. Para cualquier consulta, contacte con Shannon O'Reilly (soreilly@kasowitz).

El equipo de Kasowitz incluye a los socios Daniel J. Fetterman y Brian S. Choi en Nueva York, y a la abogada principal Clarine Nardi Riddle y al abogado especial David Miller en Washington, D.C.

El equipo de Mishcon de Reya incluye a los socios James Libson y Ben Brandon, la asociada gerente Celia Marr y las asociadas Grace Houghton y Elizabeth Fitton.

