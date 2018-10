COMUNICADO: Kavalan recibe el premio "Gold Outstanding" en la International Wine and Spirit Competition de 2018

Publicado 06/08/2018 9:01:17 CET

TAIPÉI, Taiwan, 6 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan, la principal destilería de whisky de Taiwán, obtuvo tres premios Gold/Gold Outstanding (oro/oro sobresaliente) en la International Wine and Spirit Competition de 2018, el concurso del whisky y los vinos considerado más competitivo.

El consejero delegado de Kavalan, el Sr. YT Lee, dijo que el "Kavalan Oloroso Sherry Oak" madurado en las barricas españolas de Oloroso Sherry de mayor calidad ha recibido el premio más elevado del certamen: Gold Outstanding. También explicó que se trata de un espirituoso limpio y complejo, compuesto de múltiples capas de frutas deshidratadas, frutos secos y especias con toques de mazapán y vainilla.

"En el condado de Yilan, donde se encuentra nuestra destilería, utilizamos el agua más pura, tenemos un clima subtropical único y contamos con la dedicación y pasión del equipo de Kavalan para producir el whisky de la más alta calidad", dijo el Sr. Lee.

El "Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask" y el "Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask", envejecidos en barricas de bourbon de la más alta calidad, fueron también los ganadores de la medalla de oro de este año.

En otros concursos importantes de este año, Kavalan recibió el título de "Destilería del Año" de la SFWSC en 2018, lo que se suma a su mayor base de medallas en San Francisco, incluido el trofeo "Best in Class" (el mejor de su clase) y un récord de 9 "Double Golds" (dobles oros). Por último, pero no por ello menos importante, el Sr. Tien Tsai Lee, que ocupa el puesto de presidente, y el Sr. Yu-Ting Lee, su consejero delegado, se han convertido en el primer binomio padre e hijo pertenecientes a países donde se habla el chino mandarín en entrar en el "Salón de la Fama" de los premios World Whiskies Awards (WWA) en Londres este pasado mes de marzo.

Acerca de Kavalan Whisky

Kavalan Distillery, fundada en el condado de Yilan, ha sido pionera en el arte del whisky puro de malta de Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, madurado en un ambiente de intensa humedad y calor, tiene su origen en las aguas derretidas de la Montaña Nevada, y se enriquece con las frescas brisas del mar y de la montaña. Todo esto se combina para crear la cremosidad característica de Kavalan. Retomando la antigua denominación del condado de Yilan, nuestra destilería cuenta con el respaldo de 40 años de elaboración de bebidas gracias a su empresa matriz, King Car Group. Hemos recibido más de 280 premios de oro y de mayor rango en los concursos más exigentes del sector, y tenemos presencia en 60 países.

Contacto de Medios:Kellie Du +886-3922-9000 #7165kellie@kingcar.com.tw[mailto:kellie@kingcar.com.tw]

Sitio Web: http://www.kavalanwhisky.com/en/