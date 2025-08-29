Labubu en miniatura llega a AliExpress

(Información remitida por la empresa firmante)

La serie Pin for Love de The Monsters estará disponible a partir del 29 de agosto

SÍDNEY, MADRID y LONDRES, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El mini colgante Labubu de POP MART, parte de la serie "The Monsters Pin For Love", debuta hoy en AliExpress, la plataforma global de venta minorista de Alibaba.

La colección incluye dos series alfabéticas, A-M y N-Z, y cada colgante corresponde a una letra del alfabeto. Cada serie contiene 14 diseños estándar y un diseño oculto. Los coleccionistas tienen una probabilidad de 1:14 de obtener un diseño estándar y de 1:168 de obtener la versión oculta.

A diferencia de los peluches de vinilo Labubu de 17 centímetros, el Mini Labubu mide 10,5 centímetros de alto (6 x 4,5 x 10,5 cm), lo que lo hace ideal para colgantes de teléfono y llaveros.

El personaje Labubu de la serie Monsters, diseñado por Kasing Lung, se popularizó rápidamente después de que varias celebridades fueran vistas con los juguetes en 2023. Desde entonces, el monstruo dentado se ha convertido en un objeto de colección mundial.

POP MART lanzó su tienda insignia oficial en AliExpress en 2020, lo que marcó un paso significativo en su expansión global. Desde entonces, la plataforma se ha convertido en un canal vital para POP MART, con compras en directo y eventos presenciales que presentan sus populares colecciones de personajes.

A finales de agosto, AliExpress y POP MART presentaron su primer evento del personaje Skullpanda en el festival de música elrow Town Marbella 2025 en España. Los visitantes del stand de AliExpress POP MART participaron en juegos interactivos para ganar premios exclusivos en un entorno inmersivo y musical.

AliExpress se asoció con POP MART en junio para organizar múltiples eventos en directo, mejorando la experiencia de compra de los aficionados a los juguetes coleccionables. Este lanzamiento de Mini Labubu marca un paso más en la expansión de la presencia del personaje en el mercado global.

Acerca de AliExpress

Lanzada en el año 2010, AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico dedicada a crear una mejor experiencia de compra para cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. Además de la versión en inglés, la plataforma AliExpress está disponible en otros 15 idiomas. AliExpress forma parte del Grupo de Comercio Digital Internacional de Alibaba.

