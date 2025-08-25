(Información remitida por la empresa firmante)

- Lambda construye fábricas de IA con clústeres de servidores GPU NVIDIA Blackwell de Supermicro para ofrecer una infraestructura de IA de última generación lista para producción a escala

Infraestructura de IA ampliada con resultados más rápidos gracias a los servidores optimizados para GPU de Supermicro.

Fábricas de IA a gran escala para entrenamiento e inferencia, implementadas en tiempo récord.

La refrigeración líquida avanzada de Supermicro reduce los costes de energía y refrigeración, lo que permite la eficiencia energética y la sostenibilidad.

SAN JOSÉ, California, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy que Lambda, la Nube de Superinteligencia, ha implementado una amplia cartera de servidores Supermicro optimizados para GPU, incluyendo sistemas basados en NVIDIA Blackwell, para expandir su infraestructura de IA y ofrecer sistemas de alto rendimiento a sus clientes. Esta colaboración se lanzó inicialmente en el centro de datos COL4 ScalelogixSM de Cologix en Columbus, Ohio, en junio, ofreciendo a la región del Medio Oeste acceso a soluciones de computación de IA de nivel empresarial.

"Supermicro se complace en colaborar con Lambda en una tecnología potente que impulse los límites de la infraestructura de IA", afirmó Vik Malyala, vicepresidente sénior de Tecnología e IA de Supermicro. "Nuestra amplia gama de servidores optimizados para GPU permite a líderes como Lambda ofrecer soluciones potentes, flexibles y energéticamente eficientes que pueden gestionar cargas de trabajo de IA exigentes".

Si desea más información acerca de esta colaboración visite https://www.supermicro.com/en/success-story/lambda

Para satisfacer la creciente demanda de servidores de alto rendimiento por parte de los clientes, Lamba seleccionó una combinación de sistemas Supermicro, incluyendo el SYS-A21GE-NBRT con NVIDIA HGX B200, el SYS-821GE con NVIDIA HGX H200 y el SYS-221HE-TNR, todos ellos con procesadores escalables Intel Xeon. Un punto clave es la integración del Supercluster de IA de Supermicro con los racks NVIDIA GB200 y GB300 NVL72, capaces de gestionar cargas de trabajo masivas de entrenamiento e inferencia.

"Lambda tiene la misión de acelerar el camino hacia la superinteligencia, construyendo fábricas de IA a escala de gigavatios para el entrenamiento y la inferencia de los principales laboratorios de IA, empresas e hiperescaladores del mundo", explicó Ken Patchett, vicepresidente de Infraestructura de Centros de Datos de Lambda. "En nuestro esfuerzo por crear computación de escala infinita para nuestros clientes, la amplia gama de servidores de Supermicro es un activo valioso para satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras".

Con estos avances, Lambda logró poner en funcionamiento una gran fábrica de IA, nuevos servidores energéticamente eficientes con tecnología de enfriamiento avanzada y una arquitectura única que ayuda a Lambda a implementar grandes cantidades de aceleradores de IA de próxima generación en un tiempo récord.

"Columbus es un centro de innovación en IA en rápido crecimiento, desde la fabricación hasta la atención médica, y Cologix se enorgullece de ser el proveedor líder de coubicación e interconexión de la región", afirmó Chris Heinrich, director de Ingresos de Cologix. "Con múltiples centros de datos interconectados por un anillo de fibra diverso y de alta capacidad, y con una expansión continua planificada, estamos construyendo la columna vertebral digital para la IA y la superinteligencia. Al combinar los sistemas de confianza de Supermicro, la creciente presencia de clientes de Lambda y la densa interconexión física y virtual de Cologix, las empresas de Columbus y el Medio Oeste obtienen el acceso de baja latencia, la escalabilidad y el rendimiento necesarios para mantenerse a la vanguardia."

Juntos, Supermicro, Lambda y Cologix están facilitando el rápido desarrollo de la IA en el Medio Oeste y en sectores clave como la salud, las finanzas, la fabricación, el comercio minorista y la logística, ofreciendo la ruta más rápida hacia una IA lista para producción y mayor flexibilidad para integrarse con entornos de hiperescala.

