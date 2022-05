LDC adquiere la certificación "ISCC PLUS" por primera vez en la industria del negro de humo de Corea del Sur

Al cumplir con las normas mundiales, se espera que la empresa aumente sus negocios tanto a nivel nacional como en el extranjero

SEÚL, Corea del Sur, 3 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- LDC Co., Ltd., una empresa de tratamiento de residuos y reciclaje de materias primas, anunció el 23 de marzo que había adquirido la Certificación ISCC PLUS, el sistema internacional de certificación de materiales ecológicos, por primera vez en la industria del negro de humo de Corea.

ISCC PLUS es un sistema de certificación internacional que cumple las directivas de la Unión Europea sobre energías renovables al evaluar y certificar la ecología y la sostenibilidad de los materiales y los procesos de producción de un producto.

Con más de 130 fabricantes de materiales ecológicos, ONG e institutos de investigación de todo el mundo como miembros, la certificación ecológica se considera la más creíble del sector. Esta certificación solo puede obtenerse mediante una evaluación estricta de la ecología de un producto, desde las materias primas y la producción hasta el producto final y la venta.

Desde 2017, LDC es la única empresa de Corea que produce y suministra GCB (negro de humo verde), " Negro de humo recuperado (rCB)" utilizando neumáticos de desecho de Corea.

Tras recoger y triturar los neumáticos de desecho, LDC produce rCB a través de la pirólisis, el refinado y el procesamiento, y está tomando la delantera en la implementación de una economía circular transparente a través de una serie de procesos en los que los materiales procesados se suministran a los fabricantes de neumáticos que los utilizan como materia prima.

LDC presentó GCB, un producto rCB que cumple los estrictos requisitos de calidad exigidos por las empresas de neumáticos, y fue seleccionada como una de las 100 empresas prometedoras del Green New Deal y 1000 empresas innovadoras nacionales. El volumen de ventas ha aumentado de 1.000 toneladas en 2020 a 1.200 toneladas en 2021 y este año se prevé que las ventas aumenten en más de 4.000 toneladas, lo que significa un crecimiento constante.

Con la adquisición de la certificación ISCC PLUS, LDC ha sido reconocida por sus esfuerzos en el cumplimiento de las normas mundiales como empresa ecológica.

Hwang Yong-kyung, consejero delegado de LDC, dijo: "Hemos reducido las emisiones de dióxido de carbono y el uso de recursos de petróleo crudo para un futuro sostenible, y hemos fabricado materiales de recursos reciclados que resuelven los problemas medioambientales causados por los neumáticos de desecho".

El consejero delegado Hwang pronosticó: "Con la certificación ISCC Plus, ampliaremos nuestra capacidad de producción de 9.000 toneladas a 34.000 toneladas para 2025, expandiendo las ventas a Corea y a la exportación, para convertirnos en la empresa líder mundial de rCB ecológico de Corea."

