LeddarTech admite el desarrollo acelerado de L2/L2+ ADAS mediante LeddarVision Surround-View (1)

-LeddarTech admite el desarrollo acelerado de L2/L2+ ADAS mediante el lanzamiento de la pila de software LeddarVision Surround-View Premium Highway Assist en una plataforma integrada

QUEBEC CITY, 9 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech®, ®, una empresa de software de automoción que ofrece tecnología patentada de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel disruptiva basada en IA para ADAS, AD y aplicaciones de estacionamiento, anuncia la disponibilidad y presentación de LeddarVision™ Surround-View (LVS-2+) en CES 2024. El LVS-2+ se desarrolló en el sistema integrado Nvidia Orin, con la flexibilidad de ser portado a otras plataformas integradas.

El LVS-2+ está diseñado para impulsar la asistencia en carretera L2/L2+ ADAS premium y lograr la codiciada calificación de seguridad NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrellas. El LVS-2+ sigue al software integral de percepción y fusión de bajo nivel basado en IA LeddarVision Front-Entry (LVF-E) para convertirse en el segundo producto de software de percepción y fusión de bajo nivel basado en IA que demuestra madurez en el sistema integrado.

Nacido de la innovadora arquitectura de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA de LeddarVision, el LVS-2+:

Amplía magistralmente las capacidades de la familia de productos LVF a través de su flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de sensores. El LVS-2+ evoluciona sin problemas desde la configuración fundamental del sensor 1VxR hasta la configuración avanzada 5V5R.

Es el primer producto de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basado en IA que elimina la necesidad de cámaras laterales que normalmente se implementan en la configuración heredada 11V5R.

Logra una percepción de vista envolvente utilizando una arquitectura de sensor 5V5R, que acelerará la implementación masiva de ADAS premium L2/L2+ al reducir significativamente los costes de implementación del sistema y el hardware. Esta transformación equipa a los vehículos con un soporte mejorado para funciones vitales como la asistencia en atascos (TJA) y la asistencia en carretera (HWA), así como un rango de velocidad enormemente mejorado para el control de crucero adaptativo (ACC).

Ofrece una pila integral de software de fusión y percepción que admite asistencia en carretera L2/L2+ ADAS con vista envolvente premium.

"El LeddarVision LVS-2+ marca un cambio de paradigma y ofrece claridad, convicción y credibilidad incomparables", afirmó Frantz Saintellemy, presidente y consejero delegado de LeddarTech. "Con la demostración de LVS-2+ en el sistema integrado, estamos generando una tremenda oportunidad para los OEM y los proveedores de nivel 1-2, permitiéndoles acelerar el desarrollo de soluciones de percepción rentables y respaldar costes de desarrollo reducidos y traducirlos en una ventaja decisiva en el ámbito competitivo actual. LeddarTech ha colaborado con varios clientes líderes para validar y confirmar que el LVS-2+ ofrece una ventaja estratégica que amplifica la seguridad y la eficiencia en la configuración de aplicaciones L2/L2+ ADAS. Este salto monumental se alinea perfectamente con los objetivos de la industria, incluida la búsqueda de una calificación de 5 estrellas NCAP 2025/GSR 2022, lo que lo convierte en un paso transformador en la tecnología automotriz", concluyó Saintellemy.

LeddarTech invita a los OEM de automóviles, Tier 1 y analistas a visitar su stand en CES 2024 en Las Vegas para reunirse con el equipo y experimentar su exclusiva tecnología de software de automóviles LeddarVision.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal, Toronto y Tel Aviv (Israel), desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS, conducción autónoma (AD) y aplicaciones de aparcamiento. El software de grado automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de visión por computadora e inteligencia artificial para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 implementen de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patentes (80 concedidas) que mejoran las capacidades ADAS, AD y de aparcamiento. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Se puede acceder a información adicional sobre LeddarTech en www.LeddarTech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Declaraciones Prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa (cuyas declaraciones prospectivas también incluirán declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables), incluidas, entre otras, declaraciones sobre la estrategia anticipada de LeddarTech, operaciones futuras, perspectivas, objetivos y proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "puede", "podrá", "debería", "esperar", "anticipar", "planear", "probable", "creer", "estimar", "proyectar", "pretender", y otras expresiones similares. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones de futuro. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: (i) la posibilidad de que los beneficios previstos de la combinación de negocios recientes de LeddarTech no se materialicen, y el tratamiento fiscal previsto de la combinación de negocios; (ii) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (iii) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (iv) posibles interrupciones derivadas de la combinación de negocios que podrían perjudicar el negocio de LeddarTech; (v) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes resultantes de la finalización de la combinación de negocios; (vii) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes tras la combinación de negocios que podrían afectar el desempeño financiero de LeddarTech; (viii) novedades legislativas, regulatorias y económicas; (ix) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brotes de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluida la COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquiera de los factores antes mencionados; (x) acceso a capital y financiación y capacidad de LeddarTech para mantener el cumplimiento de los convenios de deuda; y (xi) otros factores de riesgo como se detallan periódicamente en los informes de LeddarTech presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo contenidos en el prospecto final de LeddarTech presentado ante la SEC el 4 de diciembre de 2023. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Excepto que lo exija la ley aplicable, LeddarTech no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas, nombres de productos y marcas son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

LeddarTech Holdings Inc. es una empresa pública que cotiza en el NASDAQ con el símbolo de cotización "LDTC."

Contacto: Daniel Aitken, vicepresidente, Marketing Global, Comunicaciones y Relaciones con Inversores, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com; sitio web relaciones con inversores: investors.LeddarTech.com; contacto relaciones con inversores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com; contacto medios financieros: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

